«Lo que hace a su edad, solo él puede hacerlo»: Lionel Messi, a los 39 años, sigue «rebosante de calidad», según Pedri, quien comenta sus actuaciones en el Mundial 2026

A pesar de los años, Messi sigue acaparando la atención del fútbol mundial, sobre todo por seguir batiendo récords en el Mundial 2026. Pedri, su excompañero en el Barcelona durante la temporada 2020-21, ha seguido sus últimas hazañas con una familiar admiración. Antes del clave España-Uruguay, el centrocampista afirmó que la edad apenas ha mermado las armas de Messi.

En una entrevista con DSports, Pedri —que ganó la Copa del Rey junto a Messi en el Camp Nou— admitió: «Tuve la suerte de jugar y entrenar con él, y disfruté y aprendí mucho. Ahora, bueno, lo disfruto muchísimo».