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Lo que el misterioso ganador de 1,04 mil millones de dólares del Powerball de Illinois podría comprar en el mercado futbolístico actual, desde Neymar hasta los traspasos más caros del verano de 2026
¿Qué pasó?
Un único boleto de Powerball vendido en la gasolinera Hy-Vee Gas Fresh & Fast de Quincy, Illinois, está valorado en 1,04 mil millones de dólares tras el sorteo del miércoles, el segundo mayor premio de la historia del estado y el octavo mayor de la historia del juego. Todavía nadie ha dado un paso al frente para reclamarlo, pero para los aficionados al fútbol que echan cuentas, la cifra quita el aliento: empequeñece cualquier cantidad gastada jamás en el mercado de fichajes, por cualquier club, por cualquier jugador.
Planteado como capacidad de gasto en el mercado de fichajes, el premio sitúa al ganador anónimo en una categoría habitualmente reservada a grupos propietarios respaldados por estados, no a clientes habituales de una gasolinera.
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Las cifras detrás de ello
La ley de Illinois ofrece al ganador una elección directa: los 1.040 millones de dólares íntegros, abonados como una anualidad en 30 pagos a lo largo de 29 años, o un pago único en efectivo de 450,5 millones de dólares antes de impuestos. Cualquiera de las dos opciones eclipsa el actual récord de traspaso. El fichaje de Neymar por 244 millones de dólares (200 millones de libras/222 millones de euros), del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017, sigue siendo la referencia casi una década después, y la anualidad completa cubriría esa cantidad más de cuatro veces.
Incluso la opción de pago único, "más pequeña", cuenta una historia sobre hasta qué punto ha evolucionado el mercado. Solo este verano, el Chelsea pagó un récord del club de 158 millones de dólares por Morgan Rogers, el Manchester City entregó al Nottingham Forest 158 millones de dólares por Elliot Anderson, y el Tottenham pulverizó su propio récord de traspaso con una operación garantizada de 123 millones de dólares por Sandro Tonali. Si se suman esos tres movimientos, aproximadamente 439 millones de dólares, la opción en efectivo por sí sola cubriría casi exactamente las tres mayores operaciones de todo el mercado de fichajes de 2026, y aún sobraría algo para las comisiones de los agentes.
La voz detrás de la historia
El misterio es real, aunque el ángulo futbolístico sea un ejercicio teórico. «Eran sobre las 3 de la madrugada. Recibí una llamada del gerente de la otra gasolinera de la ciudad», dijo el gerente de Hy-Vee Jon Marshall, al recordar el momento en que supo que su propia tienda había vendido el boleto, en declaraciones a Fox News Digital. Describió la espera para conocer la identidad del ganador como si fuera «una novela de misterio de asesinato», y añadió que los vecinos curiosos no dejan de pasarse por su tienda, comprando boletos de la misma máquina con la esperanza de que se repita la suerte, pero el ganador aún no ha aparecido. La tienda de Marshall recibirá una bonificación de 500.000 $ por vender el boleto, y asegura que su única esperanza es que quien lo tenga «haga algo bueno por la comunidad».
Qué sigue
Según las normas de la Lotería de Illinois, el ganador tiene un año desde el sorteo del 12 de agosto para reclamar el premio, pero solo 60 días para elegir la opción de cobro único si la quiere; después de ese plazo, la anualidad pasa a ser la opción por defecto. Las probabilidades de acertar los cinco números más la Powerball eran de aproximadamente 1 entre 292,2 millones, así que, se gaste finalmente como se gaste el dinero, se trata en cualquier caso de una excepción que cambia la vida.
Que el ganador tenga algún interés en el fútbol, y mucho menos en poseer una parte de él, es algo que nadie sabe. Illinois permite que los ganadores de 250.000 $ o más permanezcan en el anonimato, por lo que el misterio podría seguir sin resolverse indefinidamente. Pero los clubes respaldados por estados y propiedad de multimillonarios han redefinido en los últimos años el techo del mercado de fichajes y, sobre el papel, este único boleto situaría a su poseedor en ese nivel financiero de la noche a la mañana.
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