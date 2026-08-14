Lo que el misterioso ganador de 1,04 mil millones de dólares del Powerball de Illinois podría comprar en el mercado futbolístico actual, desde Neymar hasta los traspasos más caros del verano de 2026

La ley de Illinois ofrece al ganador una elección directa: los 1.040 millones de dólares íntegros, abonados como una anualidad en 30 pagos a lo largo de 29 años, o un pago único en efectivo de 450,5 millones de dólares antes de impuestos. Cualquiera de las dos opciones eclipsa el actual récord de traspaso. El fichaje de Neymar por 244 millones de dólares (200 millones de libras/222 millones de euros), del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017, sigue siendo la referencia casi una década después, y la anualidad completa cubriría esa cantidad más de cuatro veces.

Incluso la opción de pago único, "más pequeña", cuenta una historia sobre hasta qué punto ha evolucionado el mercado. Solo este verano, el Chelsea pagó un récord del club de 158 millones de dólares por Morgan Rogers, el Manchester City entregó al Nottingham Forest 158 millones de dólares por Elliot Anderson, y el Tottenham pulverizó su propio récord de traspaso con una operación garantizada de 123 millones de dólares por Sandro Tonali. Si se suman esos tres movimientos, aproximadamente 439 millones de dólares, la opción en efectivo por sí sola cubriría casi exactamente las tres mayores operaciones de todo el mercado de fichajes de 2026, y aún sobraría algo para las comisiones de los agentes.