«El BVB es un gran club y, como tal y como entrenador ambicioso, quieres ganar títulos y llevar a este estadio y a esta región al éxtasis», declaró Kovac a Sport Bild.
Traducido por
«Lo que él ha conseguido ya es un estímulo para mí para seguir sus pasos»: Niko Kovac admira al exentrenador del BVB
Kovac recordó los grandes éxitos del BVB bajo el legendario entrenador Ottmar Hitzfeld, quien entre 1991 y 1997 ganó dos ligas alemanas y una Liga de Campeones. «Lo que Ottmar logró aquí es, sin duda, un aliciente para mí para repetirlo», afirmó.
- getty
Kovac: Hitzfeld, «una gran persona y un gran profesional»
Hitzfeld, que fue su entrenador en el Bayern de Múnich, «es una gran persona y profesional y sigue a mi disposición cuando necesito un consejo», afirmó Kovac. «Más allá de los títulos, ha conservado su normalidad. Siempre me habló claro, sin tapujos. Es cercano, auténtico, honesto, con gran empatía y mucho carisma. Sabía gestionar a las personas, cuándo hacer la vista gorda y cuándo poner las riendas, como nadie».
El Dortmund ganó la Copa DFB de 2021 y su último título liguero fue en 2012. El mayor éxito del club sigue siendo la Liga de Campeones de 1997.