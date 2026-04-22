Para Mikautadze, la variedad en el juego de Cherki lo hace superior al joven español. Aunque Yamal destaca por velocidad y regate, Mikautadze considera que Cherki es más completo en el último tercio.

El delantero del Villarreal añadió que la ausencia de un pie dominante en Cherki marca la diferencia: «A los futbolistas nos gustan los jugadores así. Cherki es mejor que Yamal», concluyó.