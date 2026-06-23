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Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Lo pisé fatal!»: Lionel Messi, «muy enfadado» por fallar un penalti ante Austria, aunque luego batió el récord de goles en un Mundial

L. Messi
Argentina
World Cup
Argentina vs Austria
Austria

Lionel Messi admitió estar «muy enfadado» tras fallar, algo inusual en él, un penalti al inicio del partido que Argentina ganó 2-0 a Austria en el Mundial. Sin embargo, el legendario delantero recuperó pronto la calma en Dallas y marcó un brillante doblete que lo convirtió oficialmente en el máximo goleador de la historia del torneo.

  • El Talisman supera la decepción de la penalización

    Los campeones defensores avanzaron a las eliminatorias en Texas pese a que su capitán, rara vez, falló un penalti en el minuto 8. Messi sumó así su tercer fallo desde los once metros —sin contar tandas— en la historia del torneo, pero pronto lo corrigió: abrió el marcador antes del descanso y cerró el 2-0 en el añadido, llegando a cinco goles en solo dos partidos.

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  • MessiGetty Images

    El capitán, furioso por el fallo

    El mediapunta se lamentó por su mal disparo desde los 12 pasos antes de alentar a sus compañeros.

    Messi declaró: «Hoy me enfadé por fallar el penalti, pero logramos darle la vuelta, marcar y llevarnos los tres puntos, que es lo importante.

    «Obviamente, queríamos ganar. Sabíamos que no sería fácil, sobre todo por cómo se está desarrollando el Mundial. Todos los partidos son duros, nadie regala nada. No nos hicieron daño, pero fue un encuentro muy reñido e intenso, en el que costó jugar. Ellos fueron muy rápidos, pero lo importante era la clasificación».

  • Un hito histórico corona la victoria

    Al anotar sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, Messi superó al alemán Miroslav Klose y quedó solo como máximo goleador de la historia. Su gran actuación llevó a Argentina al primer lugar del Grupo J, aliviando la presión antes de su último partido de la fase de grupos.

    A pesar de estos logros históricos, el veterano delantero mantuvo los pies en la tierra y añadió: «Siempre buscamos ganar todos nuestros partidos. Somos Argentina y buscamos ganar a cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que debemos demostrarlo en el campo; y hoy lo conseguimos. Nos costó mantener la posesión que buscábamos. No nos hicieron mucho daño, pero fue un partido muy reñido y ellos jugaron a un ritmo muy rápido.

    Estoy contento con cómo se dieron los partidos y, sobre todo, con la victoria. Sumamos seis puntos y nos clasificamos primeros para los dieciseisavos, que era el objetivo.

    «Ahora tendremos una semana tranquila tras lograr el primer objetivo. Luego pensaremos en lo que viene. Para mí es algo especial, como siempre; disfruto jugando y pasándolo bien en el campo».

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    Los preparativos para el torneo eliminatorio comienzan pronto

    El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos el sábado ante Jordania buscando mantener su imbatibilidad. Ya clasificado, el técnico puede rotar su plantilla para dosificar fuerzas de cara a las eliminatorias.

    Todo indica que en dieciseisavos se medirá al segundo del Grupo H, con la posibilidad de cruzarse luego con la potente España.

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