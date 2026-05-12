El martes, tras la junta directiva del Real Madrid, Florentino Pérez compareció en rueda de prensa. Atacó a los medios y anunció que luchará contra todos. También se refirió al enfrentamiento en el entrenamiento entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni.
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«Lo peor es que se haya hecho público»: el presidente Florentino Pérez resta importancia a la disputa en el Real Madrid entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni
«No es la primera vez que dos jugadores se pelean aquí», dijo el técnico de 79 años, restando importancia a la disputa entre los dos profesionales del Real Madrid, a raíz de la cual Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico. «Ha habido temporadas en las que los jugadores se peleaban constantemente. ¡Estas cosas pasan!».
Lo que más molestó a Pérez fue que el incidente se hiciera público: «La pelea fue grave, pero peor es que se haya conocido», se quejó. «Siempre hemos tenido disputas, pero nunca se habían hecho públicas».
“La filtración fue peor que la pelea”, insistió. “Los jugadores pueden hacer las paces, tomarse un café, darse la mano. Pero una filtración así es terrible”. Y añadió: “Sabemos quién filtró la información a los medios”.
Valverde y Tchouaméni se enzarzan en el Real Madrid
Tras el choque con Tchouaméni, Valverde acabó en el hospital con una herida que requirió varios puntos de sutura. El club informó que sufrió un traumatismo craneoencefálico y que se encuentra en casa, en buen estado, y que deberá guardar reposo entre diez y catorce días.
«Este tipo de incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo», se disculpó Tchouameni más tarde. «No es el momento de averiguar quién hizo qué o quién tenía razón. Acepto la sanción del club».
Tras una audiencia interna, el club impuso a ambos una multa de 500 000 euros y dio por concluido el proceso disciplinario.
El incidente habría comenzado cuando Valverde rehusó darle la mano a Tchouameni antes de un entrenamiento. Durante la sesión, la tensión creció hasta que, sin intención y sin golpe directo, el uruguayo sufrió una contusión y una herida abierta en el vestuario. Varios compañeros intervinieron para calmar los ánimos, y luego se celebró una reunión de crisis en el vestuario.