Lo peor en Portugal... ¿Volverá la pesadilla de Marruecos a perseguir a Ronaldo en el Mundial de 2026?

Las últimas imágenes de Ronaldo en el Mundial 2022 lo mostraron abandonando el estadio Al-Thumama de Doha, Qatar, con lágrimas tras la eliminación de Portugal en cuartos de final ante Marruecos.

No lloraba solo por la eliminación, sino porque veía esfumarse su sueño de ganar la Copa con Portugal, y de una forma inesperada.

Comenzó como titular en la fase de grupos, pero el seleccionador Fernando Santos lo relegó al banquillo en los duelos contra Suiza y Marruecos, en octavos y cuartos.

Solo jugó 16 minutos ante Suiza y 39 contra Marruecos, insuficientes para evitar la eliminación.