Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-FRIENDLY-POR-NGAAFP

Traducido por

Lo peor en Portugal... ¿Volverá la pesadilla de Marruecos a perseguir a Ronaldo en el Mundial de 2026?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Brasil
Marruecos

El «Don» disputará el Mundial por sexta vez en su historia

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, vivió días tristes en el Mundial de 2022 en Catar, pero podrían no ser los últimos.

Ronaldo participará por sexta y última vez en la Copa del Mundo de 2026, liderando a Portugal en el Grupo 11, junto a Congo, Uzbekistán y Colombia.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La pesadilla de Marruecos

    Las últimas imágenes de Ronaldo en el Mundial 2022 lo mostraron abandonando el estadio Al-Thumama de Doha, Qatar, con lágrimas tras la eliminación de Portugal en cuartos de final ante Marruecos.

    No lloraba solo por la eliminación, sino porque veía esfumarse su sueño de ganar la Copa con Portugal, y de una forma inesperada.

    Comenzó como titular en la fase de grupos, pero el seleccionador Fernando Santos lo relegó al banquillo en los duelos contra Suiza y Marruecos, en octavos y cuartos.

    Solo jugó 16 minutos ante Suiza y 39 contra Marruecos, insuficientes para evitar la eliminación.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Un regreso histórico

    Entonces todos esperaban que Ronaldo anunciara su retiro del fútbol, o al menos de la selección, en una rueda de prensa, pero no ocurrió.

    Fernando Santos dejó la selección de Portugal y Ronaldo siguió su carrera bajo la dirección del español Roberto Martínez, mientras iniciaba una nueva etapa con el Al-Nassr.

    Ronaldo regresó con el salario más alto de la historia del fútbol y llevó al Al-Nassr a ganar la Liga Saudí tras siete años sin título.

    Aunque cayó en cuartos de la Euro 2024 ante Francia, luego guió a Portugal a ganar la Liga de Naciones 2025, venciendo en la final a la campeona europea, España.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Lo peor de Portugal

    Sin embargo, el rendimiento de «El Don» ha caído en los últimos cinco partidos, incluido el amistoso contra Nigeria de este jueves.

    Aunque Portugal ganó 2-1, Ronaldo firmó una de sus peores actuaciones y fue el peor valorado de su equipo con un 6,2/10 según «Sofascore».

    El “Cohete de Madeira” falló controles y varias ocasiones claras, lo que generó burlas en redes.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Expulsión y sin goles

    Ronaldo solo ha marcado en uno de sus últimos cinco partidos con Portugal: dos goles en el 2-2 contra Hungría en octubre, en la fase de clasificación para el Mundial de Europa.

    No marcó en los otros cuatro: dos contra Irlanda en la fase de clasificación y los amistosos ante Chile y Nigeria.

    Además, fue expulsado directamente ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, lo que le obligó a perderse el siguiente partido contra Armenia tras ver reducida su sanción a un encuentro para no afectar al debut en la Copa del Mundo.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Se repetirá la pesadilla de Marruecos?

    Estos datos sugieren que Ronaldo llegará al Mundial 2026 en uno de sus peores momentos, sobre todo a nivel internacional.

    Ronaldo y sus seguidores temen que la maldición pase de 2022 a 2026: si sigue así, el seleccionador podría dejarlo en el banquillo y esfumarse su último sueño de ganar un Mundial.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR
World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD