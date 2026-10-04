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"Lo ocurrido exige sanciones y dimisiones": escándalo en Argentina antes de la despedida de Messi

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Siete goles en Burkina Faso: entre bastidores de una catástrofe

La selección argentina venció con facilidad a Burkina Faso por 7-0, en el partido amistoso que se disputó en el estadio Monumental, el domingo, en ausencia de Lionel Messi.

Los goles de Argentina los marcaron Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en propia puerta de Moumini Diallo.

El partido se desarrolló en circunstancias excepcionales para Burkina Faso, que afrontó el encuentro con un plantel joven en el que predominaban los jugadores sub-23, después de que su delegación llegara a Buenos Aires pocas horas antes del inicio del partido, lo que aumentó la dificultad de su misión ante el subcampeón del mundo.

Messi se prepara ahora para su última aparición con la camiseta de Argentina ante Benín, en el partido previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, que representa su despedida oficial de la selección nacional.

  • Circunstancias excepcionales: "la aventura de su vida"

    El periodista francés Romain Molina reveló los entresijos de la crisis que rodeó el amistoso entre Argentina y Burkina Faso, señalando que se disputó en circunstancias excepcionales, después de que la selección africana se viera obligada a recurrir a 13 jugadores que debutaban con el combinado nacional, en medio de una crisis logística que llevó a varias de sus estrellas a rehusar viajar en el vuelo que salió de Marruecos.

    Molina indicó a través de su cuenta en la red social X que muchos de los jóvenes jugadores de la selección de Burkina Faso vivieron «la aventura de sus vidas», al encontrarse frente al subcampeón del mundo en el estadio Monumental, pese a que algunos de ellos ni siquiera cuentan con contratos profesionales.

  • Una experiencia inolvidable

    Molina explicó que la delegación de la selección de Burkina Faso llegó a Argentina menos de 6 horas antes del inicio del partido, tras un viaje de unas 12 horas, para luego ver cómo este joven grupo se enfrentaba en uno de los duelos más difíciles posibles ante una selección que reúne a una élite de estrellas mundiales.

    Y añadió: "Sea cual sea el resultado, esta experiencia quedará grabada para siempre en la memoria de estos jugadores.

  • Lo ocurrido exigía sanciones y dimisiones

    Molina criticó a las federaciones argentina y burkinesa de fútbol, al considerar que la afición argentina pagó el precio de las entradas para enfrentarse a una potente selección africana, y no a un equipo joven que acababa de llegar de viaje y que incluía a jugadores no profesionales.

    Señaló que lo ocurrido merecía "sanciones y dimisiones" de los responsables de ambas federaciones, y describió la situación como un "caos organizativo".


    Y concluyó: "Siento lástima por estos jóvenes jugadores, ¿qué pueden hacer frente al subcampeón del mundo en estas condiciones?".

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