Durante el Mundial de 2026 de la FIFA, Kane se tomó un tiempo para rendir homenaje a la historia de la selección al entregarle a Beckham una gorra conmemorativa para recordar sus 115 partidos internacionales. El torneo también trajo una oleada de apoyo de otros iconos del fútbol inglés, especialmente del excentrocampista del Liverpool Steven Gerrard. En una emotiva nota de voz enviada al actual capitán, Gerrard expresó su profundo pesar por que sus carreras como jugadores nunca coincidieran, lo que le impidió compartir el terreno de juego con uno de los rematadores más letales del país.

Al reflexionar sobre el mensaje de Gerrard, Kane elogió al centrocampista como uno de los mejores jugadores de la historia tanto del fútbol inglés como del mundial.

«Es una pena que nunca pudiéramos jugar juntos. Stevie es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Obviamente, le vi mientras crecía, pero creo que cuando estás dentro, cuando le ves entrenar todos los días y escuchas a algunos de los chicos de Inglaterra hablar de cómo entrenaba, de cómo golpeaba el balón o de cómo daba un pase, era un jugador totalmente entregado al equipo, de arriba abajo por todo el campo», señaló.

«Stevie es uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra, sin duda uno de los mejores centrocampistas que hemos producido nunca, pero también del mundo. Habría sido bonito jugar con él. Estoy seguro de que habría marcado algunos goles más».