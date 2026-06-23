Tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria el lunes en el segundo partido del grupo del Mundial, Álvarez fue claro: «Lo mejor para todos es un traspaso», dijo a ESPN. «Quiero cumplir mis sueños».
Traducido por
«Lo mejor para todos»: el campeón del mundo Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, suelta una bomba
PSG, Arsenal, FC Barcelona y Real Madrid quieren fichar a Álvarez.
Los blancos llegaron a ofrecer 150 millones de euros por el campeón del mundo de 2022, pero los rojiblancos rechazaron la oferta.
El Atlético se burló del Barça en redes y lo acusó de difundir noticias falsas y filtraciones deliberadas.
- Getty Images
Álvarez comunica a los responsables del Atlético su deseo de marcharse
«Sé que no es el momento adecuado para hablar», dijo Álvarez tras el partido en Dallas, «pero tampoco quiero seguir escondiéndome. Quiero ser sincero y ya he hablado con la gente del Atlético con la que tenía que hablar». Les comunicó su deseo de marcharse.
No reveló su destino, pero, según ESPN, evalúa el Barcelona, que busca reemplazar a Robert Lewandowski.
- Getty Images
Julian Álvarez, hasta ahora solo un suplente en el Mundial
Álvarez se dio a conocer en 2022, en el Mundial de Catar, cuando con 22 años ayudó a Argentina a ganar el título junto a Lionel Messi. Tras jugar en River Plate y Manchester City, fichó por el Atlético en verano de 2024 por 75 millones de euros y firmó hasta 2030.
En 106 partidos con Diego Simeone marcó 49 goles y dio 17 asistencias, pero no ganó títulos. La temporada pasada.
En el Mundial de EE. UU., Canadá y México, aún no ha brillado: Messi ha marcado los cinco goles del campeón, mientras que Álvarez se ha quedado en el banquillo.