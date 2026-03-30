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«Lo mejor está aún por llegar» de Lamine Yamal, según destaca el seleccionador español, que destaca la creciente importancia de la estrella del Barcelona para La Roja
Yamal alcanza nuevas cotas
El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha elogiado al joven Yamal, destacando la rápida evolución del jugador del Barcelona y su creciente influencia en la selección nacional, al tiempo que ha insistido en que lo mejor está aún por llegar, a pocas horas del partido amistoso contra Egipto.
«Es un futbolista mucho mejor que hace dos años, pero aún no tan bueno como lo será dentro de otros dos», declaró De la Fuente a los periodistas. «Está madurando mucho, su aportación es mayor cada día, tiene ese toque tan atractivo para el resto de sus compañeros en el sentido de que capta la atención de todos, y cada día tiene más peso en el equipo a pesar de ser tan joven. Ahora bien, creo que aún le queda un largo camino por recorrer y que su mejor versión aún está por llegar. ¿Su condición física? Está fantástica, es muy rápido, resistente... Se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada y de su corta carrera».
- AFP
Gestionar las preocupaciones del Barcelona
Dado el gran protagonismo de Yamal tanto en el Barcelona como en la selección nacional, han surgido dudas sobre su carga de trabajo y el riesgo de lesiones. Sin embargo, De la Fuente se apresuró a desestimar las sugerencias de que debería dar prioridad a los intereses del club frente a las necesidades de la selección nacional, especialmente con el Mundial de 2026 en el horizonte.
«No sé qué tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta la responsabilidad que tengo de sacar un equipo para ganar», explicó el entrenador. «Me parece genial que sean del Barça y que tengan su corazoncito. Pero yo pienso en mi equipo. Del mismo modo que yo soy comprensivo, les pido que lo sean conmigo. Los jugadores del Barça corren tanto riesgo como los del Madrid, del Atlético... El fútbol tiene estas cosas. El hecho de que haya siete jugadores del Barça aquí es una muy buena noticia para ellos y para el fútbol español».
Plazas para el Mundial en juego
El partido contra Egipto servirá como última prueba antes de que se dé a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial. Aunque De la Fuente admite que ya tiene una «base sólida» de entre 20 y 22 jugadores confirmados, la puerta sigue abierta para aquellos que actualmente se encuentran al margen o se están recuperando de una lesión, como Eric García.
«Tenemos un grupo ya consolidado, una base muy importante. Si no hay contratiempos —seguramente los habrá y habrá lesiones, aunque esperamos que no—. Pero es cierto que hay entre 20 y 22 jugadores que sabemos que nos gustaría que estuvieran ahí», señaló De la Fuente. Añadió sobre García: «Es un jugador muy querido por todos y por mí. Tiene todas las posibilidades. Estaba en un momento muy bueno y ahora ha tenido una pequeña lesión... de aquí a dos meses se van a abrir las puertas para muchos».
- AFP
Cucurella, listo para el reto
El defensa del Chelsea Marc Cucurella también habló con los medios de comunicación y destacó la importancia de mantener la intensidad incluso en los partidos considerados amistosos. Para el lateral, cada minuto que pase vistiendo la camiseta de España es una oportunidad para asegurarse un billete para el torneo más importante del verano.
«Es un partido muy importante. Es la última prueba antes de la convocatoria para el Mundial y todos vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. A partir de ahí, ponérselo difícil a De la Fuente», dijo Cucurella. «Es difícil. Juegas por un título, pero también sabemos que hay que dar un nivel. Sabes que estás jugando con la camiseta de España y nunca sabes si va a ser el último partido con la selección. Sabes que es tu última oportunidad para ponérselo difícil a De la Fuente o para que piense en ti para esa lista».