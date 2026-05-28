Lo mejor en productos de la Copa del Mundo 2026: desde sets oficiales de LEGO hasta camisetas retro

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo conquistará Norteamérica este verano, sino también nuestros armarios. Con la cultura del fútbol ya en la alta costura, los productos oficiales de este año van más allá de bufandas y camisetas genéricas.

Desde la colección FA de Levi’s hasta la alianza de Nike con Palace Skateboards, pasando por las nuevas equipaciones de adidas y Nike, 2026 será el torneo más estiloso de la historia.

Tanto si vas a un estadio en Los Ángeles, a una fiesta para ver los partidos en Londres o simplemente quieres mejorar tu estilo urbano, hemos recopilado lo mejor del merchandising de la Copa del Mundo de 2026 que querrás llevar mucho después del pitido final.

Prepárate para comprar y descubre nuestros imprescindibles para el Mundial 2026: