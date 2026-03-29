«Lo mejor de mi carrera»: Ousmane Dembélé habla abiertamente sobre el éxito del PSG y sus sueños de ganar el Mundial con Francia

Tras una sensacional temporada en la que el París Saint-Germain se alzó con su primer título de la Liga de Campeones, Dembélé se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. Con un impresionante balance de 36 goles y 16 asistencias la temporada pasada, el jugador de 28 años ha logrado finalmente acallar a sus detractores. En declaraciones a Fox Deportes, el francés habló de su evolución y afirmó: «He ganado mucha más experiencia y el nivel que he tenido desde la temporada pasada es mucho mejor. Han cambiado muchas cosas en el fútbol y en mi vida personal. Todo es positivo; estoy mucho más tranquilo, mucho más reflexivo. Espero mantener este nivel».

A pesar de varios contratiempos físicos, entre ellos un reciente problema en la pantorrilla durante la fase previa de la Liga de Campeones, el delantero insiste en que se encuentra en la mejor forma de su vida. «Me siento bien», añadió. «Estoy feliz. Está claro que estoy en el mejor momento de mi carrera. He ganado mucha experiencia, tanto en el fútbol como en mi vida. Me conozco a mí mismo, sé lo que tengo que hacer».