«¡Lo mejor de lo mejor!»: cómo el seleccionador de India planea resistir al Brasil de Carlo Ancelotti en Calcuta

Carlo Ancelotti y su Brasil repleto de estrellas llegaron a Calcuta para enfrentarse a India en un histórico partido internacional absoluto. El seleccionador de la Canarinha compartió un cálido abrazo en el estrado con el seleccionador de India, Khalid Jamil, durante los compromisos mediáticos previos al partido, tendiendo puentes entre dos realidades futbolísticas distantes.

El partido representa la primera vez que la selección absoluta de Brasil juega en suelo indio.

Ancelotti expresó su sincero agradecimiento por la enorme pasión que los aficionados locales muestran por el fútbol brasileño.



