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«Lo más parecido a un nuevo R9»: Claude Makelele compara a Kylian Mbappé con Ronaldo y ve al astro del Real Madrid ganando el Balón de Oro 2026
Mbappé, favorito para ganar el Balón de Oro
La leyenda del Real Madrid ha apoyado a Mbappé para ganar el Balón de Oro 2026, pese a su escaso palmarés de clubes esta temporada. Makelele cree que sus actuaciones internacionales lo sitúan por encima del resto.
«Me encantaría que Mbappé lo ganara», declaró Makelele a Marca. «No ha conseguido muchos trofeos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional».
El excentrocampista está convencido de que esa brillantez lo convierte en el candidato más destacado al premio individual más prestigioso del fútbol.
- AFP
El nuevo Ronaldo Nazario
Makelele elogió la técnica y el dominio físico de Mbappé y lo comparó con el legendario Ronaldo.
Considera que Mbappé es hoy el jugador más emblemático, como lo fue «O Fenómeno» a finales de los noventa y principios de los dos mil.
«La regularidad de Kylian Mbappé, temporada tras temporada, lo acerca cada vez más a Ronaldo Nazario. No llamábamos al brasileño “O Fenómeno” por nada, y Mbappé es, sin duda, el fenómeno de su generación. Da miedo porque aún puede mejorar. Estoy convencido: es lo más parecido a un R9 de la era moderna», comentó Makelele.
- Getty
La atención se centra en el enfrentamiento decisivo en España
Francia se centra en la semifinal del Mundial contra España, con Mbappé y Olise disponibles para Didier Deschamps.
Kylian aspira a llevar a Francia a su tercera final consecutiva y a conquistar el trofeo por segunda vez en su carrera.
Rechazo a las comparaciones con Bellingham
A pesar de elogiar a Olise y a Jude Bellingham, Makelele se negó a poner a uno por encima del otro. Pidió dejar que estas jóvenes estrellas crezcan sin comparaciones constantes con los grandes del pasado o entre ellos.
«¿Jude Bellingham o Michael Olise? Dejémoslos expresarse; lo que hacen es excepcional», insistió Makelele. «No hago comparaciones: nunca se compara a los grandes. No se puede comparar a Pelé con las generaciones siguientes, y con Maradona las comparaciones nunca acaban. Zidane dejó su huella en el fútbol mundial y perdurará siempre, más allá de las generaciones futuras. Dejemos que cada uno construya su carrera a su manera y escriba su propio nombre en la historia del fútbol».
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