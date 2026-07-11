«No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil. Si yo hubiera dirigido la federación, habría entrado al vestuario, le habría dicho que se fuera al infierno y habría roto su contrato al instante», espetó este hombre de 60 años.

Sobre el partido contra Noruega, perdido 1-2 y que significó la eliminación en octavos del Mundial, afirmó: «Fue una vergüenza». Y sentenció: «Incluso lo llevaría a los tribunales. Ya veremos qué pasa, pero no puede quedarse».

Brasil no gana un título desde 2002 y, tras alcanzar al menos cuartos desde 1994, ahora quedó eliminado en octavos.

Ancelotti asumió la Seleção en 2025 y la clasificó sin mayores problemas. Su contrato llega hasta el Mundial 2030 y, tras la eliminación, rechazó dimitir.