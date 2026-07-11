El exdelantero de la Seleção Romario criticó en talkSport las flojas actuaciones del pentacampeón en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, y responsabilizó principalmente al seleccionador italiano.
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«Lo llevaría a los tribunales»: una leyenda del fútbol brasileño, furioso con Carlo Ancelotti tras la temprana eliminación en el Mundial
«No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil. Si yo hubiera dirigido la federación, habría entrado al vestuario, le habría dicho que se fuera al infierno y habría roto su contrato al instante», espetó este hombre de 60 años.
Sobre el partido contra Noruega, perdido 1-2 y que significó la eliminación en octavos del Mundial, afirmó: «Fue una vergüenza». Y sentenció: «Incluso lo llevaría a los tribunales. Ya veremos qué pasa, pero no puede quedarse».
Brasil no gana un título desde 2002 y, tras alcanzar al menos cuartos desde 1994, ahora quedó eliminado en octavos.
Ancelotti asumió la Seleção en 2025 y la clasificó sin mayores problemas. Su contrato llega hasta el Mundial 2030 y, tras la eliminación, rechazó dimitir.
- AFP
Carlo Ancelotti recibe el apoyo de la federación
El técnico, de 67 años, cuenta con el respaldo de la federación. «Es nuestro seleccionador y lo seguirá siendo en el próximo ciclo mundialista», afirmó Rodrigo Caetano, director general de la CBF y responsable de la selección nacional. Señaló la falta de una «dirección adecuada y estable a largo plazo» como una de las principales razones de la eliminación. «No debemos volver a cometer este error», añadió.
Caetano, quien trabaja codo con codo con Ancelotti, cree que la eliminación no justifica un cese. «Ahora debemos seguir trabajando con el técnico con más calma, hacer los ajustes necesarios y prepararnos para el próximo Mundial», afirmó.
La Seleção prescindirá de Neymar, quien anunció su retiro tras la eliminación.
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