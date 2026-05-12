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«Lo lamentaba»: Roberto De Zerbi promete «besos y abrazos» a Mathys Tel por su loca chilena, que costó un penalti al Leeds ante el Tottenham
El héroe se convierte en villano
El Tottenham parecía alejarse cuatro puntos del descenso tras el magnífico gol de Tel desde 20 metros. Sin embargo, su tarde se convirtió en pesadilla cuando intentó una chilena dentro de su área. El balón impactó en la cabeza del defensa del Leeds, Ethan Ampadu, lo que derivó en un penalti revisado por el VAR y transformado por Dominic Calvert-Lewin, que frenó el impulso de los Spurs hacia la permanencia.
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Carragher critica una decisión «descabellada»
El comentarista de Sky Sports Jamie Carragher criticó en «Monday Night Football» la decisión de Tel, quien, según él, vio al rival antes de despejar. El exjugador del Liverpool afirmó: «Es una decisión descabellada de Tel. A veces creemos que, como jugadores, no vemos llegar al rival. Pero él está a punto de decidir y lo ve. Entonces, al darse cuenta de que hay alguien, debe cambiar de idea.
Aún tiene tiempo de rectificar. Al principio creí que no lo había visto, pero sí. Es una decisión muy mala. Estamos hablando de un joven delantero que ha tomado dos decisiones ridículas en este partido».
De Zerbi se muestra efusivo en público
A diferencia de los comentaristas de televisión, De Zerbi protegió a su jugador tras el empate. Al ser preguntado por cómo gestionaría el fallo del exjugador del Bayern de Múnich, De Zerbi respondió: «Nada. Es joven, tiene talento, le daré un beso y un abrazo y ya está, no necesita más palabras. Lo sentía... no, no es un error, pero a un jugador joven puede pasarle en esa situación».
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Derbi londinense de alto riesgo
El Tottenham visita Stamford Bridge el 19 de mayo con una ventaja de dos puntos sobre el West Ham. James Maddison regresa tras una larga lesión de rodilla, pero De Zerbi debe corregir la fragilidad defensiva que les costó dos puntos. Con solo dos partidos por jugar, la permanencia del Tottenham en la Premier League está en juego.