«Lo intentaremos, estemos aquí o no»; Lionel Scaloni deja una gran pista sobre el futuro de Argentina

Lionel Scaloni ha hablado públicamente por primera vez sobre su futuro como seleccionador de Argentina. Antes de una ventana internacional con tres amistosos y una aparición de despedida de Lionel Messi, el técnico de Pujato se refirió a su continuidad a largo plazo al frente del equipo.

Después de haber llevado a la Albiceleste a través de un ciclo de ocho años extraordinariamente exitoso, Scaloni evitó una confirmación explícita, pero dejó entrever con fuerza que seguirá.

Sus comentarios abren la puerta a una etapa prolongada centrada en guiar a la plantilla en su próxima evolución competitiva.



