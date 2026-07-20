El incidente del apretón de manos puso el colofón a una velada sumamente embarazosa para Trump, cuya presencia provocó una feroz hostilidad por parte de decenas de miles de aficionados dentro del estadio. Desde el momento en que su imagen apareció en las pantallas gigantes antes del saque inicial hasta su paseo hacia el terreno de juego, un coro de abucheos y burlas resonó entre las aficiones de ambos equipos.

Tras el partido la situación empeoró: Trump se negó a abandonar el podio, y Infantino tuvo que acompañarlo para no eclipsar la celebración de España.