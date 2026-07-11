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«Lo he sacrificado todo»: Sadio Mané confirma su retirada de la selección tras la eliminación de Senegal del Mundial
Mane pone fin a su carrera internacional
Mane, icono del fútbol senegalés, ha anunciado su retirada de la selección tras caer en octavos. El exdelantero del Liverpool confirmó su decisión en el medio senegalés «Le Quotidien», días después de la dolorosa derrota 3-2 ante Bélgica en Norteamérica.
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Legend se compromete a dar lo mejor de sí misma
En su carta de despedida desde Dakar, Mané mostró humildad y pidió perdón al público senegalés por cualquier error durante su etapa con la selección.
El capitán recordó su compromiso y los sacrificios que hizo cada vez que vistió la camiseta nacional. «Lo he sacrificado todo por esta bandera. He dado lo mejor de mí y siempre he luchado con uñas y dientes por nuestro país», afirmó.
Y agradeció a la afición: «Vuestro apoyo constante ha sido el motor de mi éxito».
Un legado sin igual grabado en oro
La carrera internacional de Mané pasará a la historia como el periodo más glorioso del fútbol de su país, gracias a dos títulos de la Copa Africana de Naciones (CAN), aunque el segundo les fue retirado tras abandonar el campo en la final de 2025 para protestar por un penalti.
Aunque su participación en el Mundial 2026 fue breve, el ‘10’ sigue siendo un símbolo del fútbol africano. Retirado de la selección, el exjugador del Metz quiere seguir vinculado al fútbol.
Mané reveló sus planes de futuro para el fútbol nacional: «Mañana pondré con mucho gusto mi experiencia al servicio de la nación, ya sea dentro de un cuerpo técnico, en el banquillo como entrenador o en los órganos de gobierno».
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Una nueva era se vislumbra en Senegal
La retirada del capitán obliga a Senegal a renovar de inmediato la plantilla y reestructurar su ataque para el próximo ciclo internacional. Mané, por su parte, puede centrarse en su carrera en el club sin el esfuerzo extra del calendario internacional.
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