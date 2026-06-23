«¡Lo he fallado por los pelos!»: Lionel Messi, «muy enfadado» por su sorpresivo penalti errado ante Austria, aunque el capitán argentino luego batió el récord de goles en un Mundial

Al anotar sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, Messi superó al alemán Miroslav Klose y quedó solo como máximo goleador de la historia. Su actuación llevó a Argentina al primer lugar del Grupo J, aliviando la presión antes de su último partido de fase de grupos.

A pesar de estos logros históricos, el veterano delantero mantuvo los pies en la tierra y añadió: «Siempre buscamos ganar todos nuestros partidos. Somos Argentina y buscamos ganar a cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que debemos demostrarlo en el campo; y hoy Argentina lo logró. Nos costó mantener la posesión que queríamos. No nos hicieron mucho daño, pero fue un partido muy reñido y ellos jugaron a un ritmo muy rápido.

Estoy contento con cómo se dieron los partidos y, sobre todo, con la victoria. Conseguimos los seis puntos y el primer objetivo era clasificar a los dieciseisavos como primeros.

«Ahora tendremos una semana tranquila tras lograr el primer objetivo. Luego pensaremos en lo que viene. Lo vivo como algo especial, como siempre; disfruto jugando y pasándolo bien en el campo».