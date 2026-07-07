AFP
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«Lo he dado todo»: el último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial termina en lágrimas, mientras el capitán de Portugal aplaza su decisión sobre su retirada de la selección
Se acaba el sueño del Mundial
Portugal cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial, con gol de Mikel Merino en el descuento. Así, el capitán de 41 años se despide sin ganar el trofeo. Tras el pitido final ante 70 000 aficionados, el veterano delantero abandonó el campo entre lágrimas. Una imagen que recordó su salida del estadio en Catar 2022.
- Getty Images
El capitán reflexiona sobre el futuro
Tras el partido, el exdelantero del Manchester United reflexionó sobre su trayectoria internacional y afirmó que se tomará un tiempo antes de decidir su futuro.
Ronaldo declaró: «Me entristece marcharme del Mundial así. Lo he dado todo. Ha sido mi último Mundial, pero ahora tendré tiempo para reflexionar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas; no decido en el calor del momento. Ahora no importa si voy a seguir [jugando]. Mañana me levantaré igual que hoy: con la conciencia tranquila.
He jugado 23 años en la selección y he ganado tres títulos. Antes de mí, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante; para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial».
Ronaldo iguala un récord indeseado
A pesar de su legendaria carrera internacional, con 11 goles en seis Mundiales, sus números en la fase eliminatoria siguieron generando debate. En su último partido jugó los 90 minutos y remató tres veces, pero no pudo superar a un inspirado Unai Simón. Así, igualó el récord de ocho derrotas en el torneo, marcaque comparte con Mathew Leckie y Son Heung-min.
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Se avecina una nueva era para Portugal
La selección nacional atraviesa una transición tras la dimisión del seleccionador después de la eliminación en las eliminatorias. La federación debe nombrar un sucesor para reconstruir el equipo de cara a la próxima clasificación para la Eurocopa. Con Ronaldo acercándose a los 43 años para 2028, el objetivo es renovar el plantel y promover una nueva generación de líderes en ataque.
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