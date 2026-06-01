«¡Lo ha hecho muy bien!» Deniz Undav complica a Julian Nagelsmann antes del Mundial

La pasada Bundesliga Undav fue el mejor delantero alemán con 19 goles; con la selección lleva seis en ocho partidos. «Siempre confío en mí», afirmó. Quiere «disfrutar y seguir adelante». Después, el seleccionador «decidirá» si juega.

Nagelsmann ya sabe lo que tiene en Undav. Cuando el partido contra los finlandeses de segunda división se complicó en la primera parte, remató de cabeza, al más puro estilo de un delantero centro, un centro de Joshua Kimmich para dar la ventaja que tanto se necesitaba. En el 3-0, se mostró muy certero ante la portería tras un pase perfecto de Lennart Karl. «Necesitamos jugadores que metan el balón en la portería. Lo ha hecho muy bien», elogió Nagelsmann.

Pese a la competencia, Undav se impuso sobre Nick Woltemade, quien entró muy tarde. Kai Havertz, ausente por la final de la Liga de Campeones, aún parte con ventaja para Nagelsmann. «Necesitamos a Kai, su gol en la final de la Liga de Campeones fue extraordinario», recordó el seleccionador alemán, que valoró otra cualidad: «Se ha visto su importancia, su trabajo en defensa y su brutal potencia de cabeza también en defensa a balón parado».

Undav lo sabe: «Somos tres delanteros muy buenos; da igual quién juegue, se lo habrá ganado». El día de la final del Mundial, el 19 de julio, cumplirá 30 años.

No dejó dudas sobre dónde se celebrará la gran fiesta. La fiebre del Mundial crece, pero el torneo solo será un éxito «si ganamos el título», subrayó con una sonrisa pícara.