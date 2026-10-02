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«¡Lo ganaré tarde o temprano!» - Lamine Yamal revela por qué los votantes podrían elegir a Kylian Mbappe, Rodri y otros por delante de él para el Balón de Oro
Yamal identifica la edad como un posible obstáculo en las votaciones
Yamal se ha consolidado como uno de los grandes favoritos para el Balón de Oro de 2026 tras una irrupción espectacular tanto con el Barcelona como con la selección española. Sin embargo, el extremo de 19 años ha expresado una preocupación fascinante sobre cómo el mundo del fútbol percibe su candidatura.
«Creo, siendo totalmente honesto, que hay una cosa que la gente, no sé si la va a cambiar, pero creo que la gente piensa que, como Lamine tiene 19 años y Lamine es muy bueno, va a ganar en algún momento», explicó la joya del Barcelona en una entrevista con Guardian Sport. «Así que, digamos, Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Piensan que yo siempre voy a estar ahí y que acabaré ganando».
Es una reflexión sofisticada de un jugador que ya ha soportado una presión inmensa en la élite del fútbol. Pese a su juventud, Yamal se ha convertido en una figura central en la España de Luis de la Fuente, donde el seleccionador ha señalado que está más maduro cada día y que es capaz de interpretar situaciones complejas de partido tanto dentro como fuera del campo.
- AFP
La historia aleccionadora de Kylian Mbappe
Para respaldar su teoría, Yamal señaló la trayectoria profesional de su rival en el campeonato nacional, Mbappe. El francés irrumpió en la escena mundial de una forma similar, al ganar el Mundial con 19 años en 2018 y convertirse de inmediato en un candidato habitual a los premios individuales. Sin embargo, pese a años de rendimiento de élite y a estar ampliamente considerado como el heredero de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el esquivo Balón de Oro aún no ha llegado al palmarés de Mbappe.
«Por ejemplo, a Mbappe le pasó lo mismo cuando era joven. Le dijeron que en algún momento lo ganaría y, al final, hasta ahora, no tiene ninguno», comentó Yamal. «Por eso creo que esas cosas pasan. También es algo que no puedo controlar; lo que sí puedo controlar es jugar y ganar y ganar y, al final, creo que llegará un momento en el que no habrá discusión».
- AFP
Una firme convicción en el actual estatus de élite
Yamal no tardó en descartar la idea de que sea simplemente una «estrella emergente», al asegurar que su influencia sobre el terreno de juego ha estado a nivel de Balón de Oro durante un periodo significativo. Cuestionó la idea de que sea un recién llegado a la élite, al insistir en que quienes realmente entienden el juego pueden ver el impacto que genera en cada partido.
«Y creo que he estado a nivel de Balón de Oro durante más tiempo que solo este año. Lo he tenido durante mucho tiempo y todo el mundo lo sabe», continuó Yamal. «La gente que sabe de fútbol sabe de lo que hablo, sabe lo diferencial que soy. Pueden pensar eso, pero yo tengo claro que no es así. Cuando eres el mejor equipo del mundo, ganas la Champions League en ese momento. No quieres esperar 10 años para ganarla porque quizá dentro de 10 años pase otra cosa».
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