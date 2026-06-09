¿Lo fichará José Mourinho para el Real Madrid? Al parecer, el BVB se enfrenta al peor escenario con Nico Schlotterbeck

Aunque fichó a Konaté, el Real Madrid sigue buscando centrales. Su cláusula no supone un obstáculo económico para el club, pues Florentino Pérez, tras su reelección, prometió reforzar la plantilla de Mourinho.

Además de un fichaje estrella de más de 100 millones de euros, se esperan otras incorporaciones y Schlotterbeck podría ser una de ellas. Por eso, el club planea presentarle una oferta pronto, pues la cláusula caduca el 19 de julio, tras la final del Mundial.

Liverpool también lo tiene en cuenta, pues la salida de Konaté ha dejado su defensa aún más débil.

Aunque Virgil van Dijk tiene contrato hasta 2027, a sus 34 años se duda que siga después. Las negociaciones de 2025 con el holandés ya fueron complicadas. Además de Van Dijk, solo permanecen bajo contrato Joe Gómez y Giovanni Leoni, fichado del Parma en 2025 por 30 millones, quien se perdió casi toda su temporada de debut por una rotura de ligamentos cruzados.