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«¡Lo estamos acabando!» - Los rumores sobre el regreso de Manuel Neuer a la selección alemana perjudican las opciones para el Mundial, mientras Sami Khedira defiende al portero titular, Oli Baumann
Se recrudece el debate sobre el portero
Tras la eliminación de Alemania en cuartos de la Euro 2024, Neuer se retiró de la selección y Ter Stegen se hizo con la titularidad. Pero las lesiones y su poca participación en el Barcelona han sembrado dudas, y muchos piden el regreso de Neuer.
Desde entonces, Baumann se ha consolidado como el titular preferido de Julian Nagelsmann en ausencia de Ter Stegen, pero la sombra del veterano Neuer, de 40 años, sigue cerniéndose sobre la selección. Khedira expresó su profunda preocupación por el hecho de que este debate público haya generado una presión innecesaria y una incertidumbre táctica para un jugador que necesita una claridad absoluta.
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Khedira pasa al ataque
En DAZN, Khedira criticó a los medios por desestabilizar la plantilla y pidió centrar el apoyo en el portero titular, no en Neuer.
En defensa de Baumann y cuestionando las motivaciones tras las especulaciones, afirmó: «Ahora mismo estamos destrozando a Oli Baumann. Lo estamos matando en los medios, justo aquí. Esto no ayuda a Julian Nagelsmann, ni a Alemania, ni al chico. Estamos hiriendo a un ser humano, a un jugador que será el número uno en dos meses. Y ese es Oli Baumann. Simplemente no está bien».
Una meritocracia en entredicho
A pesar de la defensa de Khedira, otras leyendas alemanas afirman que la selección debe abrirse al mejor talento disponible. Michael Ballack contraargumentó en el mismo programa: los jugadores de élite deben tener la fortaleza mental para soportar el escrutinio público.
Al destacar la importancia de la competencia en la plantilla y los altos estándares para un portero alemán, Ballack añadió: «También debe permitirse debatir sobre los mejores jugadores. Es una meritocracia. Baumann debe soportar este debate».
- AFP
Últimos partidos de preparación antes del Grupo E
Alemania jugará sus últimos amistosos contra Finlandia el 31 de mayo y ante Estados Unidos seis días después, antes del Mundial. Estos partidos son la última preparación para el equipo de Nagelsmann, que luego afrontará el Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Baumann se mantuvo como portero titular tras los partidos de marzo, pero está bajo presión a medida que se acerca el torneo de junio.