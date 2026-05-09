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«¿Lo entiendes?» - Arne Slot responde bruscamente a los periodistas tras las declaraciones de Mohamed Salah sobre los «estándares» del Liverpool
Slot rechaza las acusaciones de que sus estándares están bajando
Slot mostró frustración al sugerir que la cultura de élite del Liverpool está amenazada. La tensión surgió tras los comentarios de Salah, quien afirmó que los jugadores más jóvenes deben mantener un alto nivel de exigencia, como las sesiones de gimnasio matutinas, para asegurar el éxito del club tras su partida.
El técnico de los Reds, sin embargo, asegura que los cimientos de Anfield siguen firmes.
«¿Virgil [van Dijk] piensa lo mismo que Mo? Lo que Mo dice es que los estándares son muy importantes para un club de fútbol», afirmó Slot.
«Estoy totalmente de acuerdo. No he oído que diga que ahora los estándares sean bajos, ¿tú sí? No me preocupa. No creo que bajen la próxima temporada, ni la siguiente, ni la otra. En absoluto».
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Acalorada discusión sobre el liderazgo en el vestuario
En una tensa rueda de prensa previa al partido contra el Chelsea, Slot se mostró cada vez más irritado por las preguntas sobre el liderazgo de sus nuevos fichajes.
«Ojalá pudiera decir lo que siento ahora, pero no puedo», admitió el holandés. «¿Cómo voy a responder entonces? Como he dicho, estoy de acuerdo con Salah sobre lo importantes que son estos estándares. Ahora mismo están en un buen punto. Es lógico que los más jóvenes —no solo los nuevos fichajes, también un niño de siete años de la cantera— tengan como ejemplo a Mo y otros para entender lo que se necesita para jugar cada tres días a este nivel».
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Liderazgo no solo para los veteranos
Slot rechazó la idea de que solo los jugadores veteranos marcan la pauta en un grande de la Premier League. Citó ejemplos de Europa y de su plantilla para mostrar que la profesionalidad no depende de la edad.
«No sé a qué hora van al gimnasio, pero sí sé que marcan el nivel adecuado en el campo», afirmó.
Y eso hacía Mo a los 26 años. No es solo cosa de la edad; no hace falta tener 32 o 33 para marcar el nivel. Claro, ellos lo han vivido y saben lo que se necesita para jugar a este nivel. Pero no hablamos de Florian Wirtz, Hugo Ekitike o Alexander Isak, ni de los jugadores que hemos fichado. No son niños, son profesionales que ya saben lo que se necesita para jugar en la Premier League y la Champions League».
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El papel del directivo en la cultura
Aunque Virgil van Dijk admitió que hay «trabajo por hacer entre bastidores», Slot insiste en que la responsabilidad de mantener la excelencia corresponde a los líderes. Reconoce que los jugadores veteranos ayudan, pero afirma que el cuerpo técnico es quien marca el ambiente. A pesar de la difícil temporada, el entrenador defiende que la mentalidad ganadora del Liverpool sigue intacta.
“¿Vienen los estándares del entrenador? Al 100 %, él es clave. Los jugadores pueden ayudar, pero sin duda es el entrenador quien los fija”, concluyó Slot. Y zanjó el debate con un dardo a la prensa: “Los estándares no solo importan en el gimnasio, también en el campo. ¿Me entendéis sin que tenga que decir más?”.