El fichaje veraniego de 60 millones de libras hizo el lunes su debut con la selección absoluta, ayudando a Francia a lograr una victoria a domicilio por 0-1 y a dejar la portería a cero ante Bélgica. Mantuvo su sitio en el once inicial para el primer partido de Zidane en casa al mando, firmando otra actuación serena en el centro de la defensa.

Francia acabó empatando 1-1 con Italia en ese segundo encuentro. El espectacular lanzamiento de falta de Michael Olise fue neutralizado por un disparo desviado de Alessandro Bastoni, pero Jacquet volvió a ser uno de los jugadores más destacados. El futbolista de 21 años mandó en la zaga, ganó cuatro duelos, realizó recuperaciones cruciales y completó 79 de sus 80 pases intentados.



