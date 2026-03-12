«¡Lo digo muy en serio!» - El Chelsea advirtió que siempre estará «a un millón de kilómetros» de la gloria de la Liga de Campeones a menos que resuelva el evidente problema que quedó al descubierto durante la derrota ante el PSG

La leyenda del Liverpool Carragher cree que la situación de la portería del Chelsea es un problema sistémico que la jerarquía del club ha ignorado durante demasiado tiempo. En declaraciones a CBS Sports, dijo: «Llevo mucho tiempo criticando al Chelsea, pero lo digo muy en serio, no pueden seguir adelante hasta que no solucionen el problema de la portería. Lo he dicho siempre».

Argumentó que, aunque la configuración táctica de Rosenior fue «fantástica» y causó verdaderos problemas a los hombres de Luis Enrique, la falta de calidad individual en la zaga hizo que el plan de juego quedara obsoleto una vez que la presión se intensificó, y añadió: «Los grandes errores les costaron caro en el centro de la defensa y en la portería, y eso ha sido un problema y seguirá siéndolo para cualquier entrenador del Chelsea en el futuro cuando intenten ganar la Premier League y la Champions League, porque están a un millón de kilómetros de conseguirlo».