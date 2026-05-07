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«Lo dejé lo más claro posible»: el árbitro explica cómo gestionó la polémica racista contra Vinicius Junior y Gianluca Prestianni durante el Real Madrid-Benfica
Letexier habla de la presión durante el partido
En el minuto 51 del partido de ida en el Estadio da Luz, tras el gol de Vinicius Junior, se generó un altercado por un supuesto insulto racista. El árbitro, de 37 años, reconoció la dificultad de decidir rápido en un ambiente tan tenso.
«Es un momento inusual, no tenemos toda la información», declaró a RMC. «Debemos decidir sin conocer todos los hechos. Lo importante es recopilar datos y actuar con precaución; esa es mi prioridad».
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Cumplimiento estricto del protocolo de la UEFA
Letexier explicó que no podía expulsar a un jugador solo por su palabra, sin pruebas, pero activó el protocolo antidiscriminación de la UEFA para «formalizar» el momento. Así, el locutor del estadio informó al público y los equipos entendieron la gravedad.
«Si un jugador me dice que sufrió insultos racistas que yo no vi, debo escucharlo, pero no puedo sancionar solo por su palabra», añadió Letexier. «Debo dejar claro que, al no ver ni oír el incidente, no puedo imponer una sanción, y así gestioné la situación».
Las repercusiones y las prohibiciones a nivel mundial
Prestianni evitó la roja aquella noche, pero la UEFA le impuso seis partidos de suspensión por «conducta homófoba», tras admitir un insulto distinto y negar racismo. El jugador protestó la sanción, alegando falta de pruebas y gran angustia para su familia.
La FIFA intervino y extendió la suspensión a nivel mundial, lo que pone en duda su participación en los primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026. La decisión del árbitro Letexier de detener el partido y presentar un informe detallado fue clave para las sanciones.
- AFP
Reflexión sobre el resultado
A pesar de las críticas por la duración de la interrupción, la calma de Letexier fue elogiada por la UEFA. El francés cree que cumplió su objetivo: mostrar el protocolo con transparencia a la audiencia de la Liga de Campeones.
«Creo que los responsables de la UEFA quedaron satisfechos con mi gestión del incidente», concluyó Letexier. «El fútbol en general también lo tomó bien. El árbitro es solo un tercero en estos casos. Lo dejé lo más claro posible. Ojalá pudiéramos evitar estos incidentes y comportamientos».