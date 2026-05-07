En el minuto 51 del partido de ida en el Estadio da Luz, tras el gol de Vinicius Junior, se generó un altercado por un supuesto insulto racista. El árbitro, de 37 años, reconoció la dificultad de decidir rápido en un ambiente tan tenso.

«Es un momento inusual, no tenemos toda la información», declaró a RMC. «Debemos decidir sin conocer todos los hechos. Lo importante es recopilar datos y actuar con precaución; esa es mi prioridad».