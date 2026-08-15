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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Lo daré todo!». Cristian Romero explica su traspaso al Atlético de Madrid tras cerrar su salida del Tottenham por 40 millones de euros

Fichajes
C. Romero
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El Atlético de Madrid ha completado el fichaje del internacional argentino Cristian Romero procedente del Tottenham Hotspur en una operación valorada, según se informa, en 40 millones de euros (34 millones de libras). El central ha firmado un contrato de cinco años en la capital española y de inmediato dejó claro su deseo de ganar grandes títulos.

  • Romero cierra su fichaje por España

    El Atlético ha anunciado oficialmente la llegada de alto perfil de Romero procedente del Tottenham. El central argentino ha firmado un lucrativo contrato de cinco años que le mantendrá en el Riyadh Air Metropolitano hasta el 30 de junio de 2031. Según se informa, el gigante español ha pagado una cantidad inicial de 33 millones de euros (28 millones de libras) para hacerse con sus servicios, con otros 7 millones de euros (6 millones de libras) acordados en posibles variables. El traspaso pone fin a su exitosa etapa de cinco temporadas en el norte de Londres, donde se consolidó como uno de los mejores defensas de Europa.

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  • Una combinación perfecta de mentalidades

    Romero es conocido por su defensa agresiva y adelantada, un estilo combativo que encaja perfectamente con las exigencias tradicionales de Diego Simeone. El defensa cree que el traspaso es el encaje ideal para sus ambiciones profesionales a largo plazo.

    «Estoy muy feliz, muy encantado de llegar aquí, a este enorme club», dijo Romero tras su presentación oficial. «Sé que vengo con la misma mentalidad de siempre, intentando escribir mi nombre en la historia de este hermoso club».

    «Sé que la única manera es ganar títulos, así que vengo con esa mentalidad y lo daré todo hasta el último día para conseguirlo. Es un club que, por mi estilo de juego, me encaja perfectamente».


  • Compañeros de selección y aficionados apasionados

    El defensa llega a Madrid después de ayudar a Argentina a alcanzar la final del Mundial de 2026. Encajará sin problemas en un vestuario que ya cuenta con varios de sus compañeros de selección. Romero admitió que esas caras conocidas, junto con la apasionada afición del Atlético, desempeñaron un papel importante en su decisión de dejar Inglaterra.

    "Aquí hay muchos compañeros de la selección y sé que es un club maravilloso", explicó. "Cuando jugué contra ellos en la Champions League, la afición animándolos... un poco de todo me hizo tomar esta decisión de venir aquí. Lo daré absolutamente todo, sin ninguna duda. Al final, en el fútbol las cosas pueden ir bien o mal, pero sé que estaré comprometido al 100 % con este escudo, esta camiseta".

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  • Cristian RomeroGetty

    Preparándose para la nueva temporada

    Tras completar con éxito el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas-Invictum, Romero ya está listo para empezar a trabajar. Se incorporará de inmediato a sus nuevos compañeros para preparar su nueva etapa en La Liga. El argentino deja el Tottenham tras haber disputado 156 partidos y después de ayudar de forma memorable al club inglés a conquistar la Europa League en 2025. Ahora intentará aportar ese mismo carácter ganador y liderazgo a la zaga del Madrid.

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