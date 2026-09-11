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«¡Lo cubrí con una manta durante el bombardeo!»: Arda Turan revela el increíble secreto detrás del valiente punto del Shakhtar en la Champions League
El Shakhtar suma un valioso punto en Eindhoven
El Shakhtar Donetsk arrancó su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con un valiente empate 1-1 ante el PSV Eindhoven en el Philips Stadion. El centrocampista venezolano Gleiker Mendoza adelantó al conjunto ucraniano en el tiempo añadido de la primera parte antes de que Sergino Dest igualara para los locales poco después del descanso.
El Shakhtar resistió la intensa presión final del campeón neerlandés para asegurarse un punto vital a domicilio.
El entrenador Arda Turan elogió la disciplina táctica y la valentía de su plantilla ante uno de los equipos de presión más agresivos de Europa.
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Turan detalla la valentía táctica y la posición corporal
Tras el partido, Turan desveló cómo indicó a sus jugadores que superaran la intensa presión individual del PSV. El excentrocampista del Barcelona instó a su equipo a jugar su propio fútbol en lugar de intentar copiar la intensidad del conjunto local.
Destacó ajustes concretos en los movimientos diagonales y en la colocación corporal necesarios para superar la primera línea de presión del PSV.
«Les dije: si jugamos como el PSV, no ganaremos», afirmó Turan. «Necesitábamos jugar nuestro propio fútbol para ser competitivos. El rival utilizó una presión individual, así que advertí a mis jugadores de que debían colocar bien el cuerpo».
El vínculo emocional detrás del joven debutante Isaque
Turan también compartió una emotiva historia personal sobre Isaque, centrocampista de 19 años, que debutó en la Champions League. Recordó que cubrió al adolescente con una manta en el vestíbulo de un hotel durante un bombardeo al comienzo de su relación laboral.
El entrenador subrayó que superar una adversidad así ayudó a forjar la resiliencia necesaria para noches europeas de alta exigencia.
«Cuando pienso en Isaque, recuerdo una fotografía en mi teléfono», reveló Turan. «Se tomó la noche en la que nos estaban bombardeando y le cubrí con una manta en el vestíbulo del hotel. Le dije que tiene que estar listo para la lucha».
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Mendoza saborea su soñado gol en el debut
El goleador Mendoza expresó su satisfacción después de marcar su debut en la Champions League con una espectacular definición con efecto. El centrocampista atribuyó a las instrucciones tácticas de Turan de atacar los medios espacios entre las líneas defensivas del PSV la creación de la ocasión de gol.
Reconoció la increíble intensidad de la competición al tiempo que miraba con ilusión a los próximos partidos.
«No puedo expresar con palabras mis emociones», añadió Mendoza. «Míster siempre insiste en que debemos atacar los medios espacios entre líneas. Lo más importante es que sigamos a este ritmo y sigamos sumando puntos».
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