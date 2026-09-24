AFP
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«¡Lo cortaremos por la mitad!»: Ousmane Dembele ofrece una solución desternillante al desafío del Balón de Oro de su compañero del PSG Khvicha Kvaratskhelia
El enfoque del PSG hacia los premios colectivos
El PSG ha decidido adoptar un enfoque muy colectivo de cara a la ceremonia del Balón de Oro 2026. El club de la capital francesa se niega a elegir entre sus dos candidatos más destacados para el prestigioso premio.
En lugar de generar una rivalidad interna, el PSG está apoyando con orgullo tanto a Kvaratskhelia como a Dembele de cara al máximo galardón individual. El dúo atacante incluso ha participado en entrevistas conjuntas, aprovechando el foco mediático para intercambiar constantemente elogios en lugar de hacer campaña el uno contra el otro.
- Getty
Dembélé se deshace en elogios hacia Kvaratskhelia
Como vigente ganador del Balón de Oro, Dembele conoce de primera mano lo que hace falta para conquistar el codiciado trofeo. Sin embargo, el internacional francés cree que su compañero de club es el legítimo heredero de su corona.
En declaraciones a la BBC, Dembele elogió con contundencia a su compañero de ataque al decir: "Es el ganador del Balón de Oro. Sinceramente, se lo merece. Ha hecho una temporada excepcional. Como se suele decir, ha sido un espectáculo deslumbrante. Es un jugador increíble y lo ha demostrado en los partidos de la Champions League".
Una solución desternillante para el trofeo
Con ambos delanteros presentando candidaturas increíblemente sólidas para el premio de 2026, se perfila con fuerza la posibilidad de que uno de los dos se quede sin él. Sin embargo, Dembele planteó una solución brillantemente divertida para asegurarse de que ninguna estrella del PSG salga decepcionada de la próxima ceremonia.
«¿El Balón de Oro? Lo partiremos por la mitad», bromeó.
- Getty Images Sport
La vista puesta en el objetivo en Londres
Con la ceremonia del 26 de octubre en Londres acercándose rápidamente, la comunidad futbolística mundial descubrirá pronto quién se lleva el mayor premio individual de este deporte. Ya sea que Dembele defienda con éxito su título o que Kvaratskhelia consiga su primer Balón de Oro, el PSG parece estar bien situado para celebrar una gran victoria.
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