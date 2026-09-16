El Real Madrid pareció inicialmente encaminarse hacia una victoria rutinaria en La Liga este martes, cuando el lanzamiento de falta de Arda Guler se desvió en el portero Matias Dituro y acabó en la red, antes de que Kylian Mbappe doblara la ventaja tras un centro preciso de Yan Diomande.

Sin embargo, el Elche reaccionó con fiereza en la segunda parte. El conjunto local marcó dos veces en los últimos compases para igualar el encuentro y dejar atónito al equipo visitante.

Desesperado por sumar los tres puntos, Mourinho dio entrada a Carlos Espi y Endrick, cargando su delantera con seis jugadores de ataque. La audaz estrategia dio sus frutos en el minuto 91, cuando Jude Bellingham encontró a Mbappe, que posteriormente asistió a Espi para que firmara el gol decisivo.