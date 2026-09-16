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«¡Lo arriesgué todo!»: José Mourinho desvela una apuesta en la que «podría haber perdido» mientras Carlos Espi salva al Real Madrid en un thriller ante el Elche
Un gol en los últimos minutos da la victoria en Elche
El Real Madrid pareció inicialmente encaminarse hacia una victoria rutinaria en La Liga este martes, cuando el lanzamiento de falta de Arda Guler se desvió en el portero Matias Dituro y acabó en la red, antes de que Kylian Mbappe doblara la ventaja tras un centro preciso de Yan Diomande.
Sin embargo, el Elche reaccionó con fiereza en la segunda parte. El conjunto local marcó dos veces en los últimos compases para igualar el encuentro y dejar atónito al equipo visitante.
Desesperado por sumar los tres puntos, Mourinho dio entrada a Carlos Espi y Endrick, cargando su delantera con seis jugadores de ataque. La audaz estrategia dio sus frutos en el minuto 91, cuando Jude Bellingham encontró a Mbappe, que posteriormente asistió a Espi para que firmara el gol decisivo.
- AFP
Mourinho aborda su apuesta táctica
El técnico portugués reconoció el enorme riesgo que asumió al cargar el campo de delanteros en los últimos instantes. Al desplegar a Espi y Endrick junto a Mbappe, Bellingham, Diomande y Brahim Diaz, dejó a su equipo increíblemente vulnerable en defensa.
"Con los cambios del final, me lo jugué todo", explicó Mourinho en su rueda de prensa posterior al partido. "Ganamos, pero podríamos haber perdido. Teníamos que hacerlo, porque un empate no es suficiente".
Mourinho también elogió al autor del gol de la victoria y reconoció la creciente influencia de Espi, al tiempo que destacó la dificultad de encajarlo en el equipo. "[Espí] lo está haciendo bien, está aportando mucho al equipo", añadió. "Tiene un problema delante, que es un jugador que no es un jugador normal [Mbappe], y no es fácil que jueguen juntos".
Las ocasiones falladas estuvieron a punto de costarle caro al Real Madrid
Aunque la victoria en los últimos instantes desató las celebraciones, Mourinho no tardó en señalar un problema evidente: la incapacidad de su equipo para dejar el partido sentenciado antes. Señaló que a la plantilla le faltó la contundencia necesaria para cerrar el encuentro.
«En partidos que parecen estar acabados, tenemos tres, cuatro, cinco ocasiones para matarlo, y no lo hacemos», afirmó el técnico del Real Madrid. «No marcamos, no lo cerramos con el 3-0 o el 4-0. Cuando parece fácil, dejas las cosas así, fuera de casa en estos estadios».
A pesar de la frustración, encontró un lado positivo en la capacidad de reacción de la plantilla. «Ellos marcan un gol y el partido se abre. Lo bueno es que, en la dificultad, el equipo reacciona y gana», concluyó Mourinho, antes de bromear: «Lo bueno es que nadie se aburre en los partidos del Real Madrid. ¡Son realmente divertidos!»
- AFP
Manteniendo la presión sobre el Barcelona
El dramático triunfo del martes permite al Real Madrid mantener el pulso en lo más alto de la clasificación de La Liga y situarse con los mismos puntos que su eterno rival, el Barcelona.
La presión pasa ahora por completo al conjunto azulgrana, que debe lograr un resultado positivo en su partido del miércoles contra el Racing Santander para recuperar su ventaja. Mientras tanto, Espi ha seguido demostrando su valía como un recurso letal desde el banquillo, ampliando su creciente catálogo de intervenciones decisivas esta temporada.
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