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«¡Lo adoramos!»: el presidente del Trabzonspor pide fichar a André Onana tras su parada de penalti con el Manchester United en la Copa de Turquía
Onana, héroe en la tanda de penaltis de la Copa de Turquía.
El guardameta camerunés vivió su mejor momento desde su llegada a Turquía, ofreciendo una lección de portería que llevó al Trabzonspor a las semifinales de la Copa de Turquía. En una tanda de penaltis de alto riesgo contra el Samsunspor, Onana detuvo tres de los cuatro lanzamientos y dio la victoria por 3-1 a su equipo.
Su actuación recordó el nivel que convenció al Manchester United para ficharlo del Inter. Tras las críticas en Old Trafford, Onana ha renacido en la Super Lig, donde lucha por títulos y una plaza para la Liga de Campeones.
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El presidente Dogan deja clara su postura sobre los traspasos
Tras la heroicidad de Onana, el presidente del Trabzonspor mostró su admiración por el portero de 30 años. En declaraciones a NTV Spor, el dirigente confirmó que quiere convertir la cesión en un traspaso definitivo, aunque aún hay detalles por resolver para ficharlo este verano.
«Onana ya tiene una trayectoria profesional clara», afirmó Dogan. «Le queremos. Como he dicho antes, tiene un plan específico para su carrera. Si las condiciones son las adecuadas, queremos que se quede. La decisión final será de Onana». Aunque el club está encantado con el portero, informes anteriores indicaban que les ha costado llegar al elevado precio de venta del United, que busca maximizar sus beneficios.
Un futuro incierto en Old Trafford
A pesar de su buen momento en Turquía, el regreso de Onana al Manchester United se complica: el club no planea reintegrarlo este verano. Old Trafford apuesta por el joven portero belga Senne Lammens, quien ha brillado en la Premier League.
Con Lammens consolidado como titular y Onana cobrando 120 000 libras semanales, el club quiere traspasar al camerunés para reducir la masa salarial. Aunque Onana desea pelear por su puesto, la apuesta por una plantilla de porteros más joven y económica hace que su salida sea el desenlace más probable.
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El Trabzonspor tiene un título a la vista
Onana puede cerrar la temporada con títulos nacionales. El Trabzonspor es tercero en la Superliga turca, a nueve puntos del líder, el Galatasaray, pero aún tiene opciones matemáticas de título. La Copa de Turquía, donde ya tiene semifinales contra el Genclerbirligi, es la vía más directa a un trofeo.
Tanto si se queda en Turquía como si busca un cambio de aires —se le ha relacionado con el Besiktas y con clubes de Arabia Saudí—, Onana está recuperando su reputación. Para el United, su mejora es una buena noticia que podría ayudarles a recuperar parte de los 47 millones de libras que pagaron hace solo unos años.