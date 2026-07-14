Llevar a Argentina a vencer a Inglaterra en un Mundial es lo único que falta en la brillante carrera de Lionel Messi, quien busca igualar a Diego Maradona

El segundo gol de Maradona a Inglaterra sigue siendo la mejor jugada individual de la historia del fútbol: el 10 encajó el balón tras eludir a cinco rivales, incluido Shilton, con 11 toques en solo 11 segundos.
«Al principio, le seguí el juego», reveló más tarde su compañero en la delantera, Jorge Valdano, «pero luego me di cuenta de que no era más que un espectador. Era su gol y no tenía nada que ver con el equipo. Fue la aventura personal de Diego, una aventura totalmente espectacular». De hecho, Valdano compararía más tarde la trayectoria de Maradona con la de Ulises
«Las mismas descripciones se aplicaban al héroe de la Odisea: sagaz, astuto, perspicaz, avispado, ingenioso, engañoso, tramposo», escribió Valdano en The Guardian. «El fútbol de Diego se basaba en la belleza, la creatividad, el orgullo y la valentía y, aquella tarde contra Inglaterra, también en un profundo sentimiento por Argentina, además de en su talento y su visión de juego.
«Diego marcó un gol estratosférico y otro en el que hizo trampa. Y ese es el mejor ejemplo de una frase que se utiliza con tanta frecuencia y en momentos menos apropiados que este: él estaba por encima del bien y del mal».
Pocos ingleses lo vieron así. El primer gol en el Azteca cubrió el partido de polémica, más aún cuando Gary Lineker recortó distancias al final. Bobby Robson y su equipo creyeron que no habrían perdido de no ser por la trampa de Maradona.
Su indignación creció cuando el propio Maradona alegó que había marcado «un poco con la cabeza de Maradona» y «un poco con la Mano de Dios». Un furioso Shilton criticó la politización de la victoria argentina.