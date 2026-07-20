«¡Llevabas toda la semana llorando!»: Nicolás Otamendi acusa a Rodri de influir en el árbitro tras la final del Mundial

El malestar surgió de los comentarios previos al partido de Laporte, quien cuestionó la integridad de las decisiones arbitrales.

El defensa del Athletic Club afirmó que el juego agresivo de sus rivales había quedado a menudo impune ante los árbitros. Laporte declaró a Marca: «No me preocupa en absoluto la agresividad en el fútbol. Si se tolera y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema con ello.

«En los últimos partidos hemos visto acciones que se dejan pasar sin sancionar, sobre todo contra Argentina, un equipo que deja muchas marcas. Eso no debería permitirse en el fútbol, sobre todo en competiciones tan importantes, porque puede desestabilizarte y frustrarte.

Es labor del árbitro controlarlo; si uno o dos jugadores se pasan, el partido se vuelve caótico. Desde el inicio del torneo hemos sido un equipo limpio en ese sentido.

No vamos golpeando rivales ni cometiendo faltas imprudentes, y eso debemos mantener en este partido, aunque mucho dependerá del arbitraje».