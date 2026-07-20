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«¡Llevabas toda la semana llorando!»: Nicolás Otamendi acusa a Rodri de influir en el árbitro tras la final del Mundial
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La tarjeta roja a Enzo echa por tierra la defensa
Argentina cayó 1-0 ante España en Nueva York y perdió la final de la Copa América. El equipo de Lionel Scaloni no creó peligro y no remató a puerta en todo el partido. Además, Enzo Fernández fue expulsado en el 93’ por doble amonestación.
Otamendi se enfrenta a su excompañero
Las tensiones siguieron tras el partido y Otamendi, defensa argentino, se enfrentó a su excompañero en el Manchester City, Rodri. Lo acusó de presionar a los árbitros durante la semana.
El argentino sorprendió al español con sus palabras y le espetó: «Llevabas toda la semana quejándote del arbitraje del Mundial. Tú y Laporte, los dos. Eso no está bien, te quejabas con los árbitros, amigo mío».
Laporte cuestionó el arbitraje del torneo
El malestar surgió de los comentarios previos al partido de Laporte, quien cuestionó la integridad de las decisiones arbitrales.
El defensa del Athletic Club afirmó que el juego agresivo de sus rivales había quedado a menudo impune ante los árbitros. Laporte declaró a Marca: «No me preocupa en absoluto la agresividad en el fútbol. Si se tolera y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema con ello.
«En los últimos partidos hemos visto acciones que se dejan pasar sin sancionar, sobre todo contra Argentina, un equipo que deja muchas marcas. Eso no debería permitirse en el fútbol, sobre todo en competiciones tan importantes, porque puede desestabilizarte y frustrarte.
Es labor del árbitro controlarlo; si uno o dos jugadores se pasan, el partido se vuelve caótico. Desde el inicio del torneo hemos sido un equipo limpio en ese sentido.
No vamos golpeando rivales ni cometiendo faltas imprudentes, y eso debemos mantener en este partido, aunque mucho dependerá del arbitraje».
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Se avecinan consecuencias disciplinarias.
La trifulca tras el partido, en la que participaron Nahuel Molina y Leandro Paredes, probablemente provocará una larga investigación disciplinaria de la FIFA. Además de posibles sanciones severas para jugadores clave, Scaloni debe reconstruir la defensa de cara al próximo parón internacional.
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