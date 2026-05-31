Según Mundo Deportivo, Núñez, del Al-Hilal de Arabia Saudí, interesa al Barça.
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¡Lleva meses sin jugar! Sorprendentemente, se vincula al FC Barcelona con un exdelantero que costó 85 millones
Según Mundo Deportivo, el Barcelona negocia con el Al-Hilal el fichaje definitivo de Joao Cancelo, quien llegó en enero cedido.
Durante las conversaciones por Cancelo, Barça y Al-Hilal habrían mencionado a Núñez, aunque no está claro si la idea de traspaso parte del club azulgrana o del saudí.
El uruguayo, fichado el pasado verano del Liverpool por 53 millones, no juega con el Al-Hilal desde febrero, pues el club lo apartó tras incorporar a Benzema y sobrepasar el límite de extranjeros. Su contrato vence en 2028, pero se rumorea que podría salir este verano, sobre todo tras informar el Mirror que Al-Hilal rescindió su contrato de mutuo acuerdo, lo que le permitiría fichar gratis.
Antes de su salida, el uruguayo había marcado nueve goles y dado cinco asistencias en 24 partidos con el Al-Hilal.
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FC Barcelona: ¿Darwin Núñez, alternativa a Julián Álvarez?
No obstante, Núñez solo sería opción para el Barça si fracasara la contratación de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El argentino debe reemplazar a Robert Lewandowski, y el club azulgrana quiere cerrar su fichaje cuanto antes. Sin embargo, el Atlético descartó de forma pública y rotunda vender al jugador de 26 años, y además es dudoso que el Barcelona, con sus conocidas dificultades económicas, pueda pagar los 100 millones de la cláusula.
Además, el club ya fichó a Anthony Gordon por hasta 80 millones, fichaje que también seguía el Bayern.
¿Se convertirá Darwin Núñez en el centro de atención en el Mundial?
En verano de 2022 el Liverpool pagó 85 millones de euros al Benfica por Núñez. Sin embargo, el uruguayo no cumplió las expectativas y, hace un año, lo vendieron al Al-Hilal.
Pese a su complicada etapa en el club, podría ser clave para Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La falta de alternativas lo sitúa como posible titular en la delantera que enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudí.
Para Núñez, el torneo puede ser la vitrina perfecta ante nuevos clubes.
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Darwin Núñez: los traspasos de su carrera profesional hasta la fecha
Año
De
A
Cantidad del traspaso
2019
CA Peñarol
UD Almería
12 millones de euros
2020
UD Almería
Benfica de Lisboa
34 millones de euros
2022
Benfica de Lisboa
Liverpool
85 millones de euros
2025
Liverpool
Al-Hilal
53 millones de euros