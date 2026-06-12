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Alex Morgan GFXGOAL

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«Llegarán lejos»: la leyenda de la selección femenina de Estados Unidos, Alex Morgan, confía en que la selección masculina llegue lejos en el Mundial

A. Morgan
EEUU
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

En una exclusiva de GOAL, la leyenda de la selección femenina de Estados Unidos, Alex Morgan, confía en que la selección masculina de Estados Unidos dé mucho que hablar en el Mundial y comparte sus consejos para lidiar con la presión.

Si alguien sabe lo que se siente a pocos días de un Mundial, esa es Alex Morgan.

La leyenda de la selección femenina de Estados Unidos jugó tres Copas del Mundo —ganó dos— y compitió en tres Juegos Olímpicos. Ha sido titular, suplente y, incluso, quedó fuera de una convocatoria. Retirada y dedicada a la inversión en deporte femenino, a su empresa de medios Togethxr y a sus hijos futbolistas, sigue ligada al fútbol cada día.

Está ocupada, pero no demasiado como para ponerse al día con GOAL sobre la presión, las oportunidades y las expectativas a las que se enfrenta la selección masculina de Estados Unidos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

«He sido suplente y titular en Mundiales: todo cambia muy rápido», dijo Morgan a GOAL. «Puedes ser la jugadora 26 o la primera convocada; eso varía según el rival, el ritmo del equipo y quiénes se compenetren. Hay que estar preparada, siempre».

Morgan verá todos los partidos del equipo en Los Ángeles y cree que el grupo de Mauricio Pochettino puede llegar lejos.

«Creo que van a llegar lejos», afirmó.

Además, es embajadora de DraftKings y otras marcas vinculadas al torneo.

«Este verano es, obviamente, uno de los mayores eventos del mundo», afirma Morgan. «Soy embajadora de DraftKings, y es fantástico que también inviertan en deportistas femeninas para un evento tan importante».

Para Morgan, el mensaje a la selección masculina de EE. UU. es claro: hay que empezar con fuerza.

«El primer partido es clave para marcar la diferencia; no pueden permitirse ir a remolque. Deben mostrar su potencial desde el inicio», añadió.

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    Morgan apuesta fuerte por la selección masculina de Estados Unidos.

    Llámalo orgullo nacional, optimismo ciego o como quieras: Morgan apuesta fuerte por la selección masculina de fútbol de Estados Unidos este verano.

    Ha visto tantos torneos que sabe lo rápido que cambian las cosas. Con 224 partidos y 123 goles con la selección femenina de Estados Unidos, Morgan ha ganado dos Copas del Mundo, una medalla de oro y otra de bronce. Ha vivido casi todas las situaciones internacionales. Por eso, al analizar al equipo masculino, ve suficiente calidad y opciones de ataque como para pensar que pueden llegar lejos.

    «La selección masculina tiene mucha profundidad y varias formas de crear peligro», afirmó. «Hay muchos aspectos positivos. El último partido contra Alemania fue un gran paso adelante y, sinceramente, creo que van a llegar lejos».

    Residente en San Diego con su familia, planea asistir en persona a los partidos de la fase de grupos de la selección masculina en Los Ángeles.

    «Intentaré ver todos los que pueda, empezando por el de Los Ángeles el viernes», añadió.

    • Anuncios
  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    «Creo que el equipo masculino tiene mucha profundidad».

    Nadie conoce aún el once inicial de Pochettino ante Paraguay. Morgan no se fija solo en los titulares: valora a toda la plantilla y cree que EE. UU. tiene suficientes opciones para adaptarse a medida que avanza el torneo.

    En un Mundial, una misma alineación rara vez llega hasta el final: los rivales cambian, los partidos evolucionan y surgen lesiones, tarjetas y bajones de forma. Morgan cree que la fortaleza de esta selección estadounidense es que Pochettino tiene varias formas de resolver esos problemas.

    «Tengo mucho interés en ver con qué once van a salir y cómo eso va cambiando a lo largo de la fase de grupos, porque siempre es así», explicó. «Hay buena profundidad en la zaga, en los laterales, en la delantera y en la línea de centrocampistas ofensivos. Pueden marcar goles de todas las formas posibles».

    Por eso el partido del viernes es clave: aunque no deben responder a todo en 90 minutos, sí tienen que imponer su tono desde el principio. En un Mundial en casa, con toda la presión y la emoción, no hay margen para ir de menos a más.

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    Por qué Morgan ignora las críticas a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    Cuando jugaba, Morgan afrontaba las críticas con elegancia y rendía al máximo. Ahora, lejos del campo, sigue los preparativos del Mundial con más optimismo y menos tensión.

    «Ahora soy más optimista que cuando jugaba», reconoce. «Antes ignoraba el ruido, pero las críticas llaman la atención».

    Esa perspectiva le viene bien a la actual selección masculina de Estados Unidos, cuya preparación para 2026 ha tenido altibajos: momentos irregulares en 2025 y una concentración en marzo que generó dudas sobre la forma y el rumbo del equipo. Pero Morgan ha vivido tantos torneos que sabe que el ruido exterior no siempre muestra toda la verdad.

    «He pasado por esto muchas veces y he visto lo que se escribe y dice sobre los chicos», explica Morgan. «Que no están preparados, que no están en su mejor momento o que tal jugador no rinde. Hay muchas críticas y yo las he vivido desde dentro.

    Y yo pienso: bueno, no conviene alcanzar el máximo rendimiento demasiado pronto. No es necesario que cada jugador esté en su mejor momento seis meses antes de un torneo o que tenga la mejor temporada antes de la Copa del Mundo».

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    «Tengo muy buenas sensaciones al respecto»

    Para Morgan, ahí reside la belleza —y el caos— de un Mundial.

    Una jugadora puede pasar apuros en la preparación y aún así convertirse en protagonista. Un equipo puede llegar con dudas y marcharse con confianza. Morgan entiende las críticas, pero sabe que un partido, un momento o un gol pueden cambiarlo todo.

    «Ahora soy más optimista», afirma Morgan. «Las cosas pueden cambiar muy rápido en un torneo, para bien o para mal, pero tengo buenas sensaciones».

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