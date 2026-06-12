Si alguien sabe lo que se siente a pocos días de un Mundial, esa es Alex Morgan.

La leyenda de la selección femenina de Estados Unidos jugó tres Copas del Mundo —ganó dos— y compitió en tres Juegos Olímpicos. Ha sido titular, suplente y, incluso, quedó fuera de una convocatoria. Retirada y dedicada a la inversión en deporte femenino, a su empresa de medios Togethxr y a sus hijos futbolistas, sigue ligada al fútbol cada día.

Está ocupada, pero no demasiado como para ponerse al día con GOAL sobre la presión, las oportunidades y las expectativas a las que se enfrenta la selección masculina de Estados Unidos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

«He sido suplente y titular en Mundiales: todo cambia muy rápido», dijo Morgan a GOAL. «Puedes ser la jugadora 26 o la primera convocada; eso varía según el rival, el ritmo del equipo y quiénes se compenetren. Hay que estar preparada, siempre».

Morgan verá todos los partidos del equipo en Los Ángeles y cree que el grupo de Mauricio Pochettino puede llegar lejos.

«Creo que van a llegar lejos», afirmó.

Además, es embajadora de DraftKings y otras marcas vinculadas al torneo.

«Este verano es, obviamente, uno de los mayores eventos del mundo», afirma Morgan. «Soy embajadora de DraftKings, y es fantástico que también inviertan en deportistas femeninas para un evento tan importante».

Para Morgan, el mensaje a la selección masculina de EE. UU. es claro: hay que empezar con fuerza.

«El primer partido es clave para marcar la diferencia; no pueden permitirse ir a remolque. Deben mostrar su potencial desde el inicio», añadió.