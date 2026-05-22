¿Llegará un viejo conocido de Mourinho de la Premier League? El Real Madrid baraja tres opciones para sustituir a Carvajal

Según el diario «Sport», Diogo Dalot, del Manchester United, es candidato al Madrid. Mourinho quiere fichar a su compatriota. Ambos coincidieron en el United en 2018, cuando el club pagó 22 millones de euros al Porto por el lateral.

Dalot, que también puede actuar como lateral izquierdo, tiene contrato en Manchester hasta 2028. El jugador de 27 años fue titular la temporada pasada y disputó 36 partidos oficiales (un gol, tres asistencias). Se espera que el club más laureado de Inglaterra quiera retenerlo y ofrecerle un nuevo contrato.