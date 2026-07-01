¿Llegará Lawrence Shankland a los 20 goles por temporada con el Rangers? Los gigantes del Old Firm reciben una advertencia sobre el delantero, ya que Kenny Miller lo considera «el mejor de Escocia» y un «fichaje de peso»

Al ser preguntado sobre si Shankland será un fichaje acertado para los Rangers —ya que vuelve a reunirse con Derek McInnes, su entrenador en el Hearts—, el exdelantero del Ibrox Miller, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetGoodwin, afirmó: «Será un fichaje sólido. Lo he seguido de cerca durante las últimas seis o siete temporadas. En mi último año como jugador, yo estaba en el Partick Thistle y él en el Dundee United, así que vi muchos de sus partidos.

Por aquel entonces solo pensaba en marcar, pero su capacidad goleadora con el Ayr y el Dundee United era increíble. Sigue igual de letal, pero ahora su juego ha madurado.

«Para mí es el mejor delantero versátil de Escocia. Su juego de apoyo es excelente; es muy inteligente y fuerte. No es muy alto, unos 1,78-1,80 m, pero es fuerte. Además, mantiene la calma ante los centrales, aguanta el balón y gana faltas que permiten a su equipo avanzar, algo clave en este tipo de partidos.

Conserva la calma para controlar el balón, asociarse con sus compañeros y aprovechar el apoyo que recibe. Y lo más importante: sigue marcando goles. En las últimas seis o siete temporadas se ha convertido en un delantero excelente, así que no sorprende verlo en este escenario».



