Según estas informaciones, el sueldo de la estrella ofensiva se duplicaría hasta alcanzar la astronómica cifra de 25 millones de euros, con el fin de convencer a Olise de que amplíe su contrato —que actualmente vence en 2029— por dos años más, hasta el verano de 2031.
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«Llegar a un acuerdo no es ningún problema»: un detalle indica que Michael Olise renovará con el Bayern de Múnich
El interés de PSG, Manchester City y, sobre todo, Real Madrid ha obligado al Bayern a cambiar de estrategia. Con la subida salarial anunciada, el francés de 24 años pasará a ser uno de los mejor pagados del club.
«Michael Olise recibirá una oferta magnífica en cuanto regrese del Mundial. Sin duda, más dinero para situarlo en la liga de los mejor pagados del FC Bayern de Múnich», anunció Christian Falk, responsable de fútbol del diario Bild. «A menos que te llames Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Erling Haaland, hay muy pocos jugadores en el fútbol mundial que ganen más que los mejor pagados del FC Bayern».
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¿Acuerdo con el Bayern por Olise? «Economicamente, no hay problema»
El punto clave de las próximas semanas son los planes de futuro del extremo derecho. «Desde el punto de vista económico, llegar a un acuerdo no será un problema», afirmó Falk.
La clave es su perspectiva emocional y deportiva para los próximos años. Falk añadió: «La gran pregunta es si Olise se ve con la atractiva camiseta blanca del Real Madrid o si mira la roja del Bayern y piensa: “Esta es la mejor camiseta que puedo imaginar”».
¿El Real Madrid no tiene ninguna posibilidad de fichar a Michael Olise?
A pesar de las especulaciones sobre el futuro de la superestrella, se descarta un traspaso en este mercado. «El Real Madrid sabe que no hay ninguna posibilidad, ni siquiera por 300 millones de euros. El club español mantendrá una actitud prudente si el Bayern no quiere vender a Michael Olise», aclaró Falk.
Por ello, se espera que la situación se calme, pues el francés no puede forzar su salida: «Tiene un contrato a largo plazo en Múnich. Así que Olise no puede presionar, aunque quisiera. Ni siquiera sabemos si quiere marcharse».
Su contrato en Múnich vence en 2029. Llegó en 2024 desde el Crystal Palace por 53 millones de euros y, en 107 partidos, ha marcado 42 goles y dado 54 asistencias.
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Michael Olise: Estadísticas en el FC Bayern durante la temporada 2025/26
Partidos: 52 Minutos jugados: 4015 Goles: 22 Asistencias: 31