«Llegar a un acuerdo no es ningún problema»: un detalle indica que Michael Olise renovará con el Bayern de Múnich

El interés de PSG, Manchester City y, sobre todo, Real Madrid ha obligado al Bayern a cambiar de estrategia. Con la subida salarial anunciada, el francés de 24 años pasará a ser uno de los mejor pagados del club.

«Michael Olise recibirá una oferta magnífica en cuanto regrese del Mundial. Sin duda, más dinero para situarlo en la liga de los mejor pagados del FC Bayern de Múnich», anunció Christian Falk, responsable de fútbol del diario Bild. «A menos que te llames Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Erling Haaland, hay muy pocos jugadores en el fútbol mundial que ganen más que los mejor pagados del FC Bayern».