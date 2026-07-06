«Llegar a los 50 parece imposible»: se fijan las edades de jubilación de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras Roga Milla reacciona ante la posibilidad de que los «GOAT» superen su récord de goles en el Mundial

La figura emblemática de la trayectoria de Camerún en el Mundial de 1990 ha expresado su admiración por cómo Ronaldo, de 41 años, y Messi, de 39, mantienen su nivel de élite a pesar de su edad.

Milla, quien con 42 años y 39 días batió el récord de ser el jugador más veterano en marcar en un Mundial (contra Rusia en 1994), celebra que estas dos superestrellas le disputen su lugar en la historia, aunque eso implique seguir en activo hasta 2030.

Milla declaró a *A Bola*: «Me parece maravilloso lo que siguen haciendo. ¡Me quito el sombrero ante Messi y ante Ronaldo! Dicen que ya no corren, pero un jugador que no corre y sigue marcando goles merece aún más elogios. Me impresiona que sigan siendo decisivos; eso no es para todos. Si un jugador se siente fuerte, debe seguir jugando: la edad importa poco. Y ellos lo demuestran».