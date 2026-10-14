¡Llegan los gigantes! El entrenador del Celta elogia a la «histórica» Juventus antes de intentar dar la sorpresa en la Europa League

La Juventus vuelve a la competición europea en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, en la que visitará al Celta de Vigo en Balaídos. El gigante italiano llega a España tras imponerse por un contundente 5-0 al NEC Nijmegen en su primer partido de la competición.

La Juventus aspira a ganar sus dos primeros partidos europeos sin encajar goles por primera vez desde la temporada 2013/14.

Sin embargo, el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giraldez, dejó claro que su equipo afronta con ganas el reto de medirse a uno de los grandes del fútbol italiano.