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RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Llegan los gigantes! El entrenador del Celta elogia a la «histórica» Juventus antes de intentar dar la sorpresa en la Europa League

Juventus
Celta Vigo
C. Giraldez
Celta Vigo vs Juventus
Europa League

La Juventus viaja a España para enfrentarse al Celta de Vigo en la segunda jornada de la UEFA Europa League, después de recibir grandes elogios del entrenador rival, Claudio Giraldez. El técnico del Celta calificó a la Juventus de favorita al título, aunque insistió en que su equipo confía en poder lograr la victoria.

  • La Juventus viaja a España con el objetivo de mantener su buen momento

    La Juventus vuelve a la competición europea en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, en la que visitará al Celta de Vigo en Balaídos. El gigante italiano llega a España tras imponerse por un contundente 5-0 al NEC Nijmegen en su primer partido de la competición.

    La Juventus aspira a ganar sus dos primeros partidos europeos sin encajar goles por primera vez desde la temporada 2013/14.

    Sin embargo, el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giraldez, dejó claro que su equipo afronta con ganas el reto de medirse a uno de los grandes del fútbol italiano.

  • imago-sport-1082551022.jpgZUMA Press Wire

    Giraldez ensalza el estatus de la Juventus y sus ambiciones en la Europa League

    En la rueda de prensa previa al partido, Giraldez elogió a la Juventus y aseguró que sus jugadores creen de verdad que pueden conseguir un buen resultado en casa. «Tenemos muchas ganas de que llegue el partido», afirmó Giraldez.

    «Sabemos que es un partido especial para todos porque jugamos contra la Juventus, uno de los mejores equipos de Europa y de la historia, y uno de los principales favoritos para ganar el título».

    «Estamos deseando que empiece el partido. Tenemos lo necesario para ganar, pero debemos creer en nosotros mismos».

  • Ataque certero y el prodigio adolescente Alajbegovic

    La Juventus llega a Vigo con un formidable potencial ofensivo: en la primera jornada registró una efectividad de cara a portería del 45,5 %, la más alta del torneo. El delantero Randal Kolo Muani ha participado en ocho goles en sus últimos ocho partidos europeos, mientras que Kerim Alajbegovic, de 19 años, podría convertirse en el jugador más joven de la Juventus en marcar dos goles en competición europea.

    La Juventus también presume de solidez defensiva: ha dejado su portería a cero en cuatro encuentros consecutivos de las fases de grupos y de liga de competiciones europeas.

    El equipo de Giraldez necesitará mantener la concentración defensiva durante todo el partido para frenar el juego de pases fluido de la Juventus.

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  • imago-sport-1074369315.jpgPRESSE SPORTS

    En busca de romper el maleficio español en Balaídos

    A pesar de su condición de favorita, la Juventus afronta un obstáculo histórico: no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos ante rivales españoles en las principales competiciones europeas.

    Una victoria en Balaídos consolidaría a la Juventus en la parte alta de la clasificación de la fase de la Europa League.

    El partido comenzará el jueves por la tarde-noche en Galicia.

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