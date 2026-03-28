Llega la «segunda» convocatoria de Inglaterra para preparar el partido amistoso contra Japón, mientras que Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice y otros jugadores dan un impulso al equipo tras el aburrido empate contra Uruguay

La ausencia de las estrellas titulares sirvió de oportunidad para que varios jugadores menos habituales se ganaran un puesto fijo en el equipo. El veterano defensa Harry Maguire volvió a la alineación, mientras que Dominic Calvert-Lewin y James Garner también disfrutaron de minutos de juego con el objetivo de impresionar a la nueva dirección técnica.

A pesar de no haber conseguido la victoria, Tuchel admitió que seguía satisfecho con el rendimiento de su equipo. Tras el partido, declaró: «Estoy totalmente de acuerdo con nuestro rendimiento. Me gustó cómo le dimos vida a la estructura. Lo intentamos una y otra vez, y creo que, en general, fuimos el mejor equipo. Teníamos muchos jugadores nuevos e hicimos muchos cambios, así que, teniendo todo eso en cuenta, estoy muy agradecido por la prueba y muy contento con el rendimiento».

Cuando se le preguntó qué jugadores habían dado un paso adelante en su lucha por un puesto en el equipo, Tuchel respondió: «Todos lo hicieron. Tengo que revisarlo, pero todos lo hicieron. Me gustó cómo jugamos. Sabíamos que era un rival difícil. [El seleccionador de Uruguay, Marcelo] Bielsa me dijo hace meses que vendría con su mejor equipo, que se lo tomaría muy en serio y que quizá no haría cambios. Éramos muy conscientes de ello. Así que creo que lo hicimos bien. Todos lo hicieron bien. Jugamos como un equipo y le dimos vida a la estructura. Me gustaron muchas cosas hoy».