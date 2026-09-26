El mercado de fichajes se está calentando de cara a la ventana invernal, y el Bayern de Múnich parece listo para dar el primer gran golpe. Los informes sugieren que el gigante alemán está diseñando una estrategia importante para sacar a Olmo de Cataluña dos años después de que completara el fichaje soñado por el Barça.

El club bávaro dejó escapar varios objetivos clave durante el verano y ahora está decidido a corregir esas carencias persiguiendo con agresividad a uno de los talentos más técnicos de España. El interés desde el Allianz Arena no es un simple capricho pasajero; es un intento calculado de aprovechar cualquier incertidumbre en torno al papel actual del jugador en el proyecto de Hansi Flick.

Según Sport, el Bayern de Múnich está preparando un posible movimiento en enero por el mediapunta mientras se prepara para un escenario marcado por el creciente interés en sus propias estrellas, como Jamal Musiala.