«¡Llamar a la puerta no basta!»: Virgil van Dijk admite que «no se encuentra bien» tras la «merecida» victoria del PSG sobre el Liverpool en la Liga de Campeones

El capitán del Liverpool mostró su frustración tras ver cómo su equipo quedaba eliminado en Anfield. A pesar de un juego más intenso que en la ida de París, la derrota por 2-0 selló el 4-0 global a favor del equipo de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, autor de los dos goles, castigó a un Liverpool que falló en la puntería. Al analizar el partido, Van Dijk admitió la superioridad de los parisinos durante los 180 minutos.

«Es lo mínimo, ¿no?», dijo Van Dijk al preguntársele por el esfuerzo. «Es decepcionante quedar eliminados, pero el PSG mereció pasar. Llamar a la puerta no basta. Estoy decepcionado, pero esa es la realidad. El PSG mereció avanzar en ambos partidos».