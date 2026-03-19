«Llámame cuando vuelva a estar en la lista de candidatos»: Julian Nagelsmann aclara la situación sobre su contacto con el delantero del VfB Deniz Undav

«No se puede dejar en casa a un delantero con ese promedio —tanto en goles como en asistencias», subrayó Nagelsmann en su rueda de prensa del jueves por la tarde, explicando en primer lugar por qué, dada la buena forma actual de Undav, no tenía más remedio que volver a convocar al delantero del VfB Stuttgart para los próximos partidos internacionales por primera vez desde junio del año pasado. Undav recibió de él en diciembre «una indicación sobre lo que debe hacer, además de marcar goles y dar asistencias, para destacar más», añadió el seleccionador alemán.

Debido a su excelente estado de forma, en las últimas semanas se le había preguntado a Undav en repetidas ocasiones sobre su regreso a la selección alemana. El jugador de 29 años fue noticia con una entrevista en el diario Bild, en la que reveló que no había estado en contacto con Nagelsmann desde el parón invernal. «Tampoco necesita hablar conmigo. Mis argumentos están en el campo. Eso es lo que intento demostrarle. Mientras marque goles, será difícil pasar por encima de mí», declaró Undav a principios de marzo.

Por su parte, Nagelsmann subrayó que entre él y la estrella del VfB «todo va de maravilla». Undav no se había molestado en absoluto por el hecho de que el seleccionador de la DFB no le hubiera llamado entretanto. «Llámame cuando me vuelvas a convocar, sé lo que hay que hacer», le aseguró Undav.