¡Llamada de Vincent Kompany! La joven estrella de la segunda división podría tener una oportunidad en el FC Bayern Múnich

Es sabido que Kompany admira a Aseko y, en su primer semestre como técnico del Bayern, lo invitó a entrenar con el primer equipo. Según Transfermarkt, en su última llamada el belga elogió al joven de 20 años por su progresión en el 96.

Aseko llegó al Bayern en 2022 procedente del Hertha BSC y, en febrero de 2025, fue cedido al Hannover por año y medio. Tras unos meses de adaptación, el berlinés despegó con el equipo de Baja Sajonia al inicio de la presente temporada y se erigió como uno de los mejores jugadores de la categoría. En 29 partidos con el Hannover ha marcado tres goles y dado seis asistencias.

Aunque Hannover 96 ejerció su opción de compra, el Bayern activó de inmediato la de recompra. Por 1,5 millones de euros, Aseko volverá a Múnich la próxima temporada; su contrato con el FCB dura hasta 2028.