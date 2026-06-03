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Liverpool y Manchester City reciben un impulso tras la retirada del Bayern y el Dortmund de las negociaciones para fichar a la joven promesa del Hertha de Berlín debido a las exigencias de su agente
El Bayern de Múnich se retira de la puja por Eichhorn
Eichhorn, joven promesa del Hertha de Berlín, dejará la capital este verano, pero su fichaje por el Allianz Arena ya no es posible. A pesar del interés del director deportivo del Bayern, Max Eberl, el club bávaro ha retirado su oferta, según Kicker. Aunque Eberl defendía el traspaso y mantenía contacto con el entorno del jugador, no hubo consenso en la directiva.
Desde enero, cuando los detractores del fichaje ganaron peso, el club debatió internamente y reafirmó su postura: prefiere potenciar su cantera antes que invertir una gran suma por el joven talento del Hertha.
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Las exorbitantes exigencias económicas paralizan las negociaciones
El principal obstáculo para el Bayern es la astronómica prima de fichaje exigida por los representantes del jugador. Según los informes, el “handgeld” supera los dos dígitos en millones de euros y hasta supera lo que se pagaría al Hertha de Berlín por el traspaso. Esta estructura financiera sorprendió a los dirigentes bávaros, que la consideraron inviable.
El Borussia Dortmund ya dio un paso atrás por el mismo motivo. Con una cláusula de rescisión de hasta 12 millones de euros que vence en junio, la presión era alta para que un club alemán cerrara el trato rápido. Pero, con los dos gigantes de la Bundesliga fuera de la carrera, la puerta se abre para los pretendientes más adinerados de Inglaterra, que ahora pueden fichar al talento nacido en 2009.
Liverpool y Manchester City lideran la carrera
La retirada de la competencia nacional deja al Manchester City y al Liverpool en posición dominante. Ambos clubes de la Premier no temen al aumento del precio, pues ven a Eichhorn como una inversión clave. Aunque el Brexit impide que juegue en Inglaterra hasta julio de 2027, cuando cumpla 18 años, planean ficharlo este verano y cederlo para que siga creciendo.
Mientras Bayern y Dortmund ven el precio como un obstáculo, los ingleses estarían dispuestos a pagar cerca de 20 millones de euros. La idea es ficharlo ahora y cederlo para que siga creciendo, aumentando así las opciones de que juegue en la Premier en lugar de quedarse en Alemania.
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El Bayer Leverkusen aguarda su momento.
Una opción para que Eichhorn se quede en la Bundesliga es un acuerdo de cesión temporal al Bayer Leverkusen. Se informa que el Manchester City lo compraría y lo cedería al club alemán por una temporada, para que adquiera experiencia en la máxima categoría antes de fichar por el City.
Liverpool estudia una operación idéntica. Hertha, que prefería una venta nacional, se conformará con el dinero que llegue desde el extranjero. Por ahora, los dos gigantes de la Premier se disputan a uno de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial.